Ранее президент Украины анонсировал положительное решение о предоставлении украинской армии этих ракет.

Эксперт-американист Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев рассказал, сдвинется ли с мертвой точки вопрос получения Украиной дальнобойных ракет ATACMS после визита в Соединенные Штаты Америки президента Украины Владимира Зеленского.

В частности, он рассказал УНИАН о своих ожиданиях от поездки Зеленского в США и о ее вероятных результатах. По мнению Краева, сейчас есть предпосылки, что после этого визита уже можно будет увидеть определенную "определенность" в вопросе получения Украиной вышеупомянутых ракет.

Эксперт уверен в том, что вскоре уже вырисуется конечное решение США по ATACMS и какое-то понимание относительно самолетов для Украины. Он напомнил, что самолеты Украине передают европейцы, но с подачи американцев, которые должны обеспечивать переоснащение, вооружение, ремонт, сменные детали и все дополнительное, что нужно для нормального функционирования этого типа вооружения.

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В то же время, по мнению Краева, поддержка Штатами Украины в дальнейшем будет только расти.

ATACMS для Украины - что сообщалось ранее

Как сообщал УНИАН, Украина уже несколько месяцев ведет переговоры с США о получении дальнобойных ракет ATACMS. Эти ракеты баллистического типа запускаются из установок M270 MLRS и M142 HIMARS, которые уже есть на вооружении у украинской армии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал положительное решение относительно поставки этих ракет для Украины. Он подчеркнул, если Украина их не получит, то это приведет к "большим потерям на поле боя и в других местах".

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