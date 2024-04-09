Уничтожение "Бастионов" уменьшит возможности россиян обстреливать украинские города из оккупированного Крыма.

Украина нуждается в информации о размещении российских ракетных комплексов "Бастион" в оккупированном Крыму, из которых Российская Федерация запускает ракеты "Циркон". Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.

"Ищем в Крыму российский ракетный комплекс Бастион", - сообщил Федоров.

В частности, по его словам, именно из этого комплекса россияне запускают экспериментальные гиперзвуковые ракеты "Циркон", которые долетают до украинских городов за считанные минуты.

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Как добавил Федоров, по меньшей мере дважды российские оккупанты уже атаковали Киевскую область этими ракетами. По данным украинской разведки, "Цирконами" россияне пытаются пробить украинскую ПВО. "Бастионы" запускают ракеты из разных районов оккупированного Крыма.

В этой связи, министр обращается к жителям временно оккупированного полуострова с просьбой. Нужна вся информация о "Бастионах":

места запусков ракет;

локации хранения комплексов;

места хранения ракет;

заправки.

"А также нужна информация о российских военных, которые обслуживают Бастион: имена, должности, места службы и проживания", - добавил Федоров.

Украинцам, которые живут в оккупированном Крыму и имеют такую информацию, а также фото или видео - следует присылать в чатбот еВорог. Также министр советует обязательно позаботиться о собственной безопасности: после удалить переписку с чатботом, фото и видео из галереи, а также из раздела "Удаленное".

"Если у вас есть родные или друзья на оккупированных территориях - поделитесь с ними этим сообщением. И пусть они потом также удалят его из переписки. Данные о "Бастионе" очень нужны. Если их уничтожить, то это минус возможность для россиян обстреливать украинские города", - подчеркнул Федоров.

Применение россиянами ракет "Циркон"

Как сообщал УНИАН, 7 февраля и 25 марта российские оккупанты атаковали Киевскую область ракетами, которые аналитики определили как "Циркон".

Руководитель лаборатории военных исследований Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Андрей Кульчицкий сообщил, что ракеты "Циркон" еще не доработаны до полноценного боевого применения. В частности, эти ракеты не выполняют определенную боевую задачу. Они "летят не туда, куда надо".

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