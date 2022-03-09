В результате атаки противника уничтожены два жилых дома.

Враг нанес авиаудар по жилым домам на Сумщине, из-под завалов домов удалось спасти 5 человек, из них - 2 ребенка.

Об этом сообщает ГСЧС на своей странице в Telegram.

"9 марта вражеская авиация нанесла удар по жилым домам на ул. Шевченко в г. Лебедин. В 01:42 на место происшествия привлекался дежурный караул 5-й государственной пожарно-спасательной части для проведения аварийно-спасательных работ. Благодаря оперативным действиям спасателей и местного населения из-под завалов домов удалось спасти 5 человек, из них 2 ребенка. Также в результате авиаудара уничтожены 2 жилых дома", - говорится в сообщении.

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля ворвались в Украину.

Враг начал бомбить военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты. Бомбы врага не раз падали на Сумы, Киев, Харьков, Чернигов и Мариуполь.

Украинская и российская стороны договорились об эвакуации людей из Сум в Полтаву гуманитарным коридором.

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