Инна рассказала, кто выиграл в деле.

Победительница 13 сезона романтического шоу "Холостяк" Инна Белень рассказала, чем завершился суд с бывшим мужем.

Напомним, на днях она сообщила, что экс-возлюбленный, который живет в Германии, вызвал ее на заседание суда. Оказалось, что именно сейчас мужчина решил заняться вопросом пенсии. Поэтому Инна должна была срочно выехать из Украины, чтобы успеть на суд. А сегодня, 30 августа, девушка вышла на связь с подписчиками в Instagram и рассказала, как удалось решить этот инцидент.

"Я четверо суток не спала в постели, много километров намотала, очень уставшая. Сейчас во Львове и прихожу в себя. Суд прошел. Я не хотела этот суд. Меня туда вызвали срочно. И я выиграла этот суд, потому что я старше и стаж работы у меня больше, поэтому бывший муж должен перевести 6 000 евро с его счета пенсионного на мой. Придется что-то делать, чтобы потом получать пенсию в Германии", - отметила Инна.

К слову, Белень была в браке четыре года. За это время, по словам блогерши, она не была счастливой и мало времени проводила дома, потому что много работала. Пара решила расстаться, а затем Инна пошла на проект "Холостяк". На шоу она победила и стала избранницей главного героя и ветерана войны Александра "Терена" Будько. Однако их отношения после завершения реалити продолжались недолго. Сейчас девушка встречается с новым мужчиной.

Напомним, ранее Инна Белень впервые показала лицо своего нового бойфренда.

