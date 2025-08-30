Фанаты активно обсуждают возможность развода.

Голливудская пара Райан Рейнольдс и Блейк Лайвлиоказались в центре новых слухов - в медиа ходят разговоры о возможном кризисе в их браке.

Как сообщает Times Entertainment, фанаты обратили внимание на странную "тишину" в социальных сетях знаменитостей. 25 августа Лайвли исполнилось 38 лет, однако на этот раз Рейнольдс не поздравил жену публично, хотя раньше всегда делал ироничные и трогательные посты по случаю ее дня рождения.

Пользователи также говорят, что на странице Рейнольдса исчезли фотографии с Лайвли, а последний раз он публиковал что-то о ней еще в 2024 году. Подобное отметили еще в мае, когда актер публично не поздравил Лайвли с Днем матери.

Видео дня

Тему раскрутил и популярный YouTube-канал Daily Dose of Dana, автор которого посвятила "молчанию" актера целое видео. После этого комментарии о возможном разводе звезд заполонили соцсети.

Официальных заявлений от супругов пока нет, однако напряжение совпало во времени с продолжающимся судебным делом Лайвли против режиссера и партнера по фильму "Оставь, если любишь" Джастином Балдони.

Брак Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса

Актеры познакомились в 2010 году на съемках фильма "Зеленый фонарь" и уже в 2012-м поженились на частной церемонии в Южной Каролине.

Супруги воспитывают четверых детей и долгое время считались одной из самых крепких пар Голливуда. Их особенность - легкое ироничное отношение друг к другу в соцсетях, где остроумные "троллинговые" посты Рейнольдса о жене часто становились вирусными.

Однако в 2025 году Лайвли оказалась в центре судебной тяж бы с Джастином Балдони, которого обвиняет в преследовании и профессиональной дискриминации. Конфликт на съемочной площадке стал предметом громкого обсуждения в медиа.

Вас также могут заинтересовать новости: