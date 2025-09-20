Президент Украины также отметил пилотов F-16.

Россия нанесла очередную массированную атаку по Украине, применив 40 крылатых и баллистических ракет, и около 580 БПЛА разных типов, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Под ударом находились Днепр и Днепропетровщина, а также Николаевская, Черниговская, Запорожская, Киевская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Одесская области.

"Целью врага была наша инфраструктура, жилые районы, гражданские предприятия. В Днепре зафиксировано прямое попадание ракеты с кассетным боеприпасом в многоэтажку. По состоянию на данный момент известно о десятках раненых в результате обстрела. Три человека, к сожалению, погибли", - написал украинский лидер в Telegram.

Зеленский поблагодарил украинских военнослужащих, которые в течение ночи защищали небо. Также он подчеркнул, что пилоты F-16 в этот раз "результативно отработали в защите Украины от крылатых ракет".

Видео дня

Президент Украины напомнил, что такие российские удары не имеют военной необходимости. "Это осознанная стратегия России запугивать гражданских и разрушать нашу инфраструктуру", - добавил Зеленский.

Именно поэтому, по его словам, союзники Украині должны продемонстрировать сильный ответ. Необходимо усилить ПВО, поставки вооружения, а также расширять санкционное давление против российской военной машины.

Атака России в ночь на 20 сентября

Ранее УНИАН сообщал, что Россия атаковала Днепропетровскую область с помощью ударных дронов и ракет. Количество пострадавших, согласно последнему заявлению главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, увеличилось. Всего 26 человек получили ранения, 14 из них находятся в больнице.

