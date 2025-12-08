Около 50 тысяч студентов уже отчислены.

В Украине планируют провести больше проверок колледжей и высших учебных заведений, где существенно увеличилось количество студентов старше 25 лет.

Такое заявление сделал в комментарии "Укринформу" глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак. Проверить хотят еще около 50 образовательных учреждений.

"Мы продолжаем такие проверки. До конца года планируется провести несколько проверок, а в начале следующего учебного года работа будет продолжаться. Мы запланировали еще 50 колледжей и высших учебных заведений проверить. А сколько может быть отчислено? Посмотрим по результатам", – сказал он.

По словам Гурака, основное внимание служба сосредоточила именно на колледжах. Это связано с тем, что поступление в учреждения высшего образования было ограничено Министерством образования и науки и Верховной Радой. Поэтому большинство абитуриентов старшего возраста выбирают обучение именно в колледжах.

Сколько студентов отчислили после проверок

Глава Государственной службы качества образования рассказал, что в целом по Украине отчислено около 50 000 студентов. Он также привел цифры, как изменилось количество студентов старше 25 лет за последние годы.

"На протяжении многих лет в украинских учебных заведениях стабильно обучалось около 30 тысяч студентов старше 25 лет. Это касалось всех форм – профессионального предвысшего образования, высшего, второго высшего, а также аспирантуры. Сейчас же таких студентов уже 250 тысяч. То есть мы говорим о том, что на 220 тыс. студентов увеличился контингент в условиях войны", – пояснил Гурак.

По его словам, проверки учебных заведений инициировали именно из-за этого.

С сентября 2026 года в Украине увеличат размер стипендий. В бюджете на них заложено на 1,2 млрд грн больше, чем в этом году.

К примеру, стипендия Президента Украины вырастет с 10 000 грн до 20 000 грн в месяц. Минимальная академическая стипендия составит 4 000 грн вместо нынешних 2 000 грн.

