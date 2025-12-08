Они точно помогут вам забыть о реальности и окунуться в мир фантазии.

Мир кинематографа полон магии, фантастических приключений и волшебных миров, куда можно сбежать хоть на пару часов. Иногда хочется забыть о будничных заботах и окунуться в сказочные королевства, темные лабиринты или параллельные вселенные, где возможно все.

Мы собрали для вас 5 фильмов, которые прекрасно захватывают воображение и переносят зрителей в неповторимые вселенные, где герои преодолевают опасные испытания, находят друзей и открывают для себя настоящую магию:

Фантастические звери и места их обитания

Действие фильма происходит в магическом Нью-Йорке 1920-х годов. Молодой магизоолог Ньют Скамандер приезжает в город с чемоданом, полным магических существ. Когда часть его фантастических зверей случайно убегает, он вместе с новыми друзьями пытается поймать их и предотвратить хаос в магическом и человеческом мирах.

Wicked: Чародейка

В центре истории - две молодые женщины, Эльфаба и Глинда, которые становятся соседками в магическом университете. Эльфаба, зеленокожая и одаренная магией, сталкивается со стереотипами и несправедливостью, тогда как Глинда, очаровательная и амбициозная, быстро приобретает популярность среди однокурсников. Сначала девушки находят общий язык и даже дружат, но их пути постепенно расходятся из-за разных ценностей, амбиций и восприятия мира.

Магические двери

Пол Карпентер случайно попадает на стажировку в загадочную лондонскую фирму, которая на первый взгляд ничем не отличается от других. Но уже вскоре Пол вместе с сотрудницей Софи узнает, что их босс связан с магическим миром.

Колдунья

Фильм рассказывает историю известной сказочной колдуньи из классической сказки о Спящей красавице, но с нового, более глубокого взгляда. Малифисьента - сильная и могущественная волшебница, которая живет в заколдованном лесу. Однажды люди обманывают ее доверие, и она накладывает страшное проклятие на новорожденную дочь короля.

Золотой компас

Юная Лира живет в магическом мире, где каждый человек имеет своего "деймона" - животное, отражающее его душу. Когда девушка узнает о загадочных событиях, угрожающих детям, она отправляется в опасное путешествие на Север. Ее сопровождают магические существа и отважные друзья, а главным помощником становится Золотой компас - волшебный прибор, который помогает находить правду.

