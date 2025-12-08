Президент подчеркнул, что замороженные средства РФ должны работать на восстановление или вооружение Украины.

Украина рассчитывает на одобрение союзниками репарационного кредита, однако окончательное решение зависит от единства Европы. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил журналистам.

"Я сейчас в самолете нахожусь, мы летим в Брюссель, там у меня будет встреча с президентом фон дер Ляйен (президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, - ред.) и Кошта (председатель Европейского совета Антониу Кошта, - ред.), а также отдельная встреча с генсеком НАТО Марком Рютте. За Урсулу и за Кошту я не могу отвечать, это их решение вместе с лидерами", - сказал он.

По словам главы государства, "все понимают и разделяют мнение" о необходимости разработать решение, чтобы замороженные активы России, которая разрушала Украину и продолжает, работали на Украину - на восстановление или на вооружение, если война не закончится.

Видео дня

"Мы рассчитываем на эти деньги, мы рассчитываем на транши. Я не знаю, будет ли это репарационная выплата, или это будет альтернатива, зависит от единства Европы, зависит от убеждений, некоторых скептиков, которые еще остались", - отметил Зеленский.

Президент выразил уверенность, что этот вопрос будет решен:

"Мне обещали лидеры, они понимают, что Украина без этих денег не сможет. А уже источник этих денег - это вопрос к Европе".

Репарационный кредит - последние новости

В Евросоюзе считают, что один из способов беспрепятственно предоставить Украине репарационный кредит - использовать лазейку для обхода вето отдельных стран и механизм бессрочного замораживания российских активов.

Лидеры семи стран-членов Европейского Союза призвали партнеров быстро рассмотреть предложение по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины. Соответствующее письмо лидеры Эстонии, Финляндии, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши и Швеции направили президенту Совета ЕС Антонио Косте и президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Вас также могут заинтересовать новости: