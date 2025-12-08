Украина рассчитывает на одобрение союзниками репарационного кредита, однако окончательное решение зависит от единства Европы. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил журналистам.
"Я сейчас в самолете нахожусь, мы летим в Брюссель, там у меня будет встреча с президентом фон дер Ляйен (президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, - ред.) и Кошта (председатель Европейского совета Антониу Кошта, - ред.), а также отдельная встреча с генсеком НАТО Марком Рютте. За Урсулу и за Кошту я не могу отвечать, это их решение вместе с лидерами", - сказал он.
По словам главы государства, "все понимают и разделяют мнение" о необходимости разработать решение, чтобы замороженные активы России, которая разрушала Украину и продолжает, работали на Украину - на восстановление или на вооружение, если война не закончится.
"Мы рассчитываем на эти деньги, мы рассчитываем на транши. Я не знаю, будет ли это репарационная выплата, или это будет альтернатива, зависит от единства Европы, зависит от убеждений, некоторых скептиков, которые еще остались", - отметил Зеленский.
Президент выразил уверенность, что этот вопрос будет решен:
"Мне обещали лидеры, они понимают, что Украина без этих денег не сможет. А уже источник этих денег - это вопрос к Европе".
Репарационный кредит - последние новости
В Евросоюзе считают, что один из способов беспрепятственно предоставить Украине репарационный кредит - использовать лазейку для обхода вето отдельных стран и механизм бессрочного замораживания российских активов.
Лидеры семи стран-членов Европейского Союза призвали партнеров быстро рассмотреть предложение по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины. Соответствующее письмо лидеры Эстонии, Финляндии, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши и Швеции направили президенту Совета ЕС Антонио Косте и президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.