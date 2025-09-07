По словам эксперта, Россия понимает, что массированные атаки точно повлекут разрушения и жертвы среди гражданского населения.

При выборе целей для атаки российские оккупанты преследуют ряд задач. В первую очередь - террор мирного населения, запугивание и попытка посеять страх. Об этом рассказал военнослужащий Сил ТРО, военный эксперт Александр Мусиенко для "РБК-Украина".

"Вторая - противник определяет, что в какой-то период могут быть более важными удары по объектам энергетики, логистики, критической и транспортной инфраструктуры. В предыдущих атаках страдала железная дорога. Теперь добавились мосты и так далее", - отметил он.

Мусиенко добавил, что РФ сознательно массированно бьет по крупным городам, ведь понимает, что такие атаки в любом случае повлекут за собой разрушения и жертвы среди мирных жителей.

По его словам, в некоторых случаях свою роль может сыграть варварское планирование маршрутов беспилотников, которые просто взрывают жилые дома. Также по целям работает украинская ПВО, из-за чего и на земле есть последствия от падения обломков.

"А еще каждая атака не похожа на другую. Дроны летят то очень низко, то очень высоко, меняют высоты и постоянно меняют траекторию. Противодействовать "Шахедам" становится сложнее", - подчеркнул военный эксперт.

В то же время Мусиенко не сосредоточил особое внимание на прилете по зданию Кабинета министров, ведь во время этой атаки оно точно не было единственной или главной целью. Военнослужащий отметил, что враг постоянно угрожает ударить по "центрам принятия решений", однако не следует надеяться, что это остановит борьбу Украины.

"Возможно, в Кремле кто-то в своей больной голове рисует какие-то сценарии, что подобные удары к чему-то приведут, станут каким-то сигналом. Но я не вижу здесь никаких сигналов", - заверил эксперт.

Атака РФ по Украине 7 сентября - что говорят другие эксперты

Ранее генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун отметил, что он бы не очень радовался на месте врага, нанося такие удары, как это было сегодня. По его словам, россияне пробили сильнейшую зону противовоздушной обороны в сердце Киева, однако такая вещь, как отметил Ягун, одноразовая. Однако он считает, что сейчас есть тенденция, которая ему не нравится.

"Это то, что они всегда говорили: бить по мостам через Днепр. Если мост в Кременчуге - это как раз то дело, которое они начали делать, то однозначно надо понять, что они поняли, что через Днепр им не перейти и пытаются таким образом отделить часть Украины, которая находится на правобережье от той части, которая на левом берегу. И это достаточно плохая тенденция, как по мне", - сказал эксперт.

В то же время авиационный эксперт Константин Криволап заявил, что удар по Кабмину был показателен, поэтому надо серьезно задумываться над системой ПВО. Он напомнил, что этот квартал наиболее защищен из всех кварталов, которые есть в Киеве, и вообще - на территории Украины.

"Надо серьезно задумываться над системой ПВО, особенно в отношении "Шахедов", и существенно ее менять", - призвал Криволап.

