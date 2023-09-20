Самолеты, которые были повреждены на "Чкаловском", были произведены в Украине, поэтому восстановить их россиянам будет очень трудно, подчеркнул Ягун.

Генерал-майор запаса СБУ, бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун прокомментировал атаку диверсантов на аэродром "Чкаловский" в Подмосковье. На этом аэродроме базируются некоторые самолеты, принадлежащие спецотряду, обслуживающему важных персон РФ.

Как отметил он в эфире телеканала FREEДОМ, такой аэродром должен иметь серьезную противовоздушную оборону, ведь борта, которые там стоят, используются представителями российского правительства или чиновниками уровня Москвы.

Ранее в ГУР рассказали, что на этом аэродроме базируются и так называемые "самолеты судного дня". По словам Ягуна, речь идет об Ил-20.

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"На базе Ил-18 было создано летающее сооружение, которое используется как запасной командный пункт в случае, если командные пункты, расположенные на земле, не могут руководить боевыми действиями или противостоять противнику, принимать какие-то решения в связи с ядерным ударом или чрезвычайными ситуациями. Самолет поднимается в воздух и координирует работу всех других командных пунктов страны", – рассказал экс-замглавы СБУ.

Он подчеркнул, что в РФ не так много подобных самолетов. Кроме того, несколько лет назад сообщалось о повреждении одного из них.

"Уничтожение или повреждение этого самолета – это очень сильный удар. Самолеты, которые были повреждены на "Чкаловском", произведены в Украине. Отремонтировать или восстановить их будет очень сложно без помощи Украины и, соответственно, без помощи наших двигателей", — констатировал Ягун.

Атака на аэродром в Подмосковье

20 сентября в Главном управлении разведки сообщили, что в Подмосковье произошла "бавовна". 18 сентября диверсанты взорвали два самолета и вертолет РФ на аэродроме "Чкаловский".

В ГУР отметили, что там базируются "самолеты судного дня" и самолеты-разведчики. Эта атака вызвала в высших военных кругах России немалую истерику.

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