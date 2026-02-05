Украина ударила 'Фламинго' по полигону, откуда Россия запускала 'Орешник'

Поражена инфраструктура полигона "Капустин Яр".

В течение января 2026 года Силы обороны Украины выполнили серию успешных ударов по комплексу зданий ангарного типа, где проходит предстартовая подготовка межконтинентальных баллистических ракет средней дальности полигона "Капустин Яр" в Астраханской области (РФ). Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что для ударов были использованы ударные средства дальнего радиуса действия украинского производства, в частности FP-5 "Фламинго".

"По имеющейся информации, на территории полигона часть зданий получила повреждения различной степени, один из ангаров существенно поврежден, часть личного состава эвакуирована с территории", - сообщает Генштаб ВСУ.

Полигон "Капустин Яр" - что известно

Как сообщал УНИАН, в частности, 17 января 2026 года была атака украинских беспилотников на полигон "Капустин Яр" в Астраханской области, откуда РФ запускала по Украине ракету "Орешник". В этом районе работала противовоздушная оборона.

Военный портал "Милитарный" отмечал, что полигон используется не только для пусков баллистических ракет средней дальности (БРСД) из комплекса "Орешник". На полигоне также испытывают большое количество различных ракет малой и средней дальности, крылатых ракет, комплексов и систем ПВО.

