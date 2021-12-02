Снимать и публиковать видео для челленджа можно с 1 по 30 декабря.

К 30-й годовщине создания Вооруженных сил Украины Министерство обороны и Генеральный штаб совместно с фондом "Вернись живым" запускают челлендж "30 дней благодарности".

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Начал челлендж Главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Валерий Залужный. В посте он отметил, что прежде всего защищает украинское будущее - детей и европейский выбор Украины.

Также к челленджу присоединился директор фонда "Вернись живым" Тарас Чмут. Он подчеркнул, что мирная и беззаботная жизнь в украинских городах и селах возможна только под сине-желтым флагом и с сильной армией, которая его защищает.

Чтобы приобщиться к челленджу, нужно снять короткое видео продолжительностью 5-10 секунд. В кадре должен быть военный в полный рост и он должен смотреть в камеру. Через несколько секунд после начала записи камера должна обходить стороной военного, чтобы зритель увидел за ним то, что он защищает (дети, флаг Украины, мирный город и тому подобное).

Снимать и публиковать видео можно с 1 по 30 декабря, чтобы символически поблагодарить ВСУ за защиту страны и всех нас.

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Автор: Ольга Робейко