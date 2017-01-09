"Путин заинтересован в погружении Украины в хаос": российский оппозиционер представил доклад об агресии Кремля (видео)
Российский оппозиционер, зампредседателя партии ПАРНАС Илья Яшин презентовал доклад "Гибридная агрессия Кремля", посвященный войне России против Украины.
Об этом Яшин написал на своей странице в Facebook.
По его словам, многие смирились с мыслью, что война с Украиной вроде как закончилась.
"На самом деле война продолжается — причем не только на территориях, подконтрольных сепаратистам, но и в самом Киеве. Путин прилагает большие усилия, чтобы вернуть Украину под контроль Кремля. Для этого он использует методы "гибридной агрессии" — пропаганду, провокации, коррумпирование местных политиков", - подчеркнул оппозиционер РФ.
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Также Яшин обратил внимание на то, что ключевым союзником Кремля в расшатывании ситуации в Киеве стали местные олигархи, бизнес которых был вплетен в государственную структуру еще со времен Януковича.
"Эти олигархи, как и Путин, заинтересованы в погружении Украины в хаос. Первым это надо, чтобы восстановить свои позиции. Путину это надо — чтобы вернуть контроль над соседней страной, приведя к власти лояльных политиков", - рассказал он.
По словам оппозиционера, Путин настолько увлекся играми в войну и "геополитическое соперничество", что у России вообще не осталось союзников в мире.
Полный текст доклада можно прочитать здесь.