"Путин – не наша команда": Обама прокомментировал доклад разведки о влиянии России на выборы в США

07:05, 07 января 2017
Мир
4587 1

Барак Обама считает, что россияне вмешивались в избирательный процесс в США.

Барак Обама / REUTERS

После публикации доклада разведки уходящий президент Барак Обама заявил в интервью АВС, что россияне вмешивались в американские выборы.

Читайте такжеПутин помогал Трампу победить на выборах - правительственная разведка США

"Я думаю, что правда заключается в том, что россияне собирались вмешиваться и они вмешивались", - заявил президент Обама.

Кроме того, он высказал обеспокенность комментариями республиканцев, которые последовали за публикацией доклада: похоже, что некоторые республиканцы больше доверяют Владимиру Путину, чем своим согражданам только потому, что эти сограждане являються демократами.  

"Так не может быть. Мы должны помнить, что мы  - команда. Владимир Путин – не наша команда", - добавил Обама.

Как сообщал УНИАН, вице-президент США Джо Байден заявил, что у него вызывает озабоченность нежелание избранного президента Дональда Трампа прислушиваться к мнению разведки и спецслужб и посоветовал Трампу "повзрослеть".

Избранный президент США Дональд Трамп назвал "политической охотой на ведьм" значительное внимание, которое уделяют в последнее время кибератакам России на США, в частности, хакерским нападениям с целью вмешаться в американские выборы.

Напомним, после брифинга с представителями спецслужб Дональд Трамп объявил о программе защиты от хакерских атак на США, которую он собирается реализовать в первые 90 дней на посту, но все же усомнился во влиянии россиян на результаты американских выборов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Угроза новых санкций США против РФ
Теги: #Трамп#Путин#Обама