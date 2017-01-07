"Путин – не наша команда": Обама прокомментировал доклад разведки о влиянии России на выборы в США

После публикации доклада разведки уходящий президент Барак Обама заявил в интервью АВС, что россияне вмешивались в американские выборы.

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"Я думаю, что правда заключается в том, что россияне собирались вмешиваться и они вмешивались", - заявил президент Обама.

Кроме того, он высказал обеспокенность комментариями республиканцев, которые последовали за публикацией доклада: похоже, что некоторые республиканцы больше доверяют Владимиру Путину, чем своим согражданам только потому, что эти сограждане являються демократами.

"Так не может быть. Мы должны помнить, что мы - команда. Владимир Путин – не наша команда", - добавил Обама.

Как сообщал УНИАН, вице-президент США Джо Байден заявил, что у него вызывает озабоченность нежелание избранного президента Дональда Трампа прислушиваться к мнению разведки и спецслужб и посоветовал Трампу "повзрослеть".

Избранный президент США Дональд Трамп назвал "политической охотой на ведьм" значительное внимание, которое уделяют в последнее время кибератакам России на США, в частности, хакерским нападениям с целью вмешаться в американские выборы.

Напомним, после брифинга с представителями спецслужб Дональд Трамп объявил о программе защиты от хакерских атак на США, которую он собирается реализовать в первые 90 дней на посту, но все же усомнился во влиянии россиян на результаты американских выборов.