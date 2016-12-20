"РФ мало, что они залили Донбасс кровью": Тымчук ответил на призывы российского эксперта бомбить Украину

Координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook прокомментировал слова "путинского упыря".

Так, Александров заявил, что "как только перемирие нарушится, должно начаться крупномасштабное наступление войск Донбасса при поддержке нашей авиации и дальнобойных систем... Уже на уничтоженные позиции, будут выдвигаться войска Донбасса, которые будут зачищать ее просто".

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Тымчук считает, что РФ мало, что они залили украинский Донбасс кровью украинцев в своей гибридной войне, так им нужна уже открытая агрессия, авиационные бомбардировки и ракетные обстрелы территории Украины, тотальная "зачистка".

"Направляю СБУ депутатский запрос с просьбой дать оценку данному заявлению российского подонка в личине "доктора политических наук" и возбудить уголовное дело по его людоедским призывам", - рассказал координатор ИС.