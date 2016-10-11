За сутки в зоне АТО погибли 2 военных, 8 ранены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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«За минувшие сутки вследствие боевых действий двое украинских военных погибли, 8 получили ранения, трое получили контузию», - сказал он.

В свою очередь, как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook, потери противника за прошедшие сутки составили лишь одного раненого.

«Очередные потери ВС РФ на востоке Украины в течение суток составили - один раненный военнослужащий 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк)», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 47 раз открывали огонь по позициям украинских военных.