За сутки оккупанты на Донбассе осуществили 47 обстрелов, большинство - на Мариупольском направлении

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО.

В частности, на Мариупольском направлении совершено 27 обстрелов. Вооруженные провокации со стороны противника состоялись с применением тяжелого вооружения. Так, из ствольной артиллерии 152-го калибра по защитникам Талаковки и Бердянского, а со 122-го калибра - по Широкиному.

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Кроме того, оккупанты активно использовали вооружения калибров 120 и 82 миллиметра. Под огнем из минометов оказались позиции сил АТО в районах Водяного, Широкино, Марьинки, Талаковки. В направлении Павлополя и Гнутово обстрелы подразделений Вооруженных сил Украины осуществлялись с использованием вооружения БМП, гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия.

На Луганском направлении зафиксировано 17 нарушений «режима тишины». Враг обстреливал Новозвановку, Новоалександровку, Попасную из вооружения различного калибра, усиливая интенсивность огня 120- и 82-миллиметровыми минометами.

На Донецком направлении российско-оккупационные войска 3 раза обстреливали силы АТО. В Авдеевке оккупанты применили минометы 82-го калибра, а в Зайцево - калибр 120 миллиметров.