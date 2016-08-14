Десантники из Авдеевской промзоны оценили вероятность полномасштабного вторжения РФ (видео)

Однако как только наблюдатели уехали, враг нанес удары по позициям сил АТО с новой силой, говорится в сюжете ТСН.

Десантники в Авдеевской промзоне говорят, что готовы принять любого работника международной миссии к себе на постоянное проживание. "За его безопасность мы возьмем 90% ответственности на себя. И пусть здесь побудет ночами и днями", - говорят бойцы. Потому что считают, что только так можно заставить врага остановить обстрелы. Ведь отвечать адекватным оружием запрещено Минскими соглашениями.

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Военные говорят, что нейтральных полос между ними и боевиками уже практически не осталось. "Каким-то странным образом они серые зоны заняли и оттуда рассказывают нам, что мы нарушаем", - возмущаются защитники украинской земли.

Солдаты слушают сплетни о полномасштабном российском вторжении с улыбкой, ведь они его давно видят собственными глазами. И просят переслать всем, что враг не так страшен, как его малюют, а сами украинские военные уже многому научились, поэтому их не стоит недооценивать. "Если собрать все волны мобилизации АТО, то у нас будет одна из самых боеспособных армий, которые сейчас есть", - считает десантник с позывным "Брат".

Его собратья добавляют, что готовы кого-то воодушевить оптимизмом и убедить, что все будет хорошо.