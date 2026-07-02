'Остров Москва' может остановить Путина, но не Крым, – Зеленский

Он говорит, что все рассказы о том, что кремлевский диктатор любит Крым, – это ложь.

Президента России Владимира Путина к прекращению боевых действий может заставить только "остров Москва", но не Крым. Об этом в комментарии журналистам на месте вражеского удара в Киеве сказал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает "Новости.LIVE".

"Остров Москва" может его только заставить. Все его рассказы о том, что он знает Крым и любит его, что ему это нужно, – это ложь. Как и восток нашего государства, который он знает лишь по докладам своих офицеров", – подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что Путин не знает нашего государства, а также не бывал в большинстве городов и сел, которые оккупировали россияне.

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"Он борется за то, чтобы показать, что он побеждает. Ему нужно показать своему обществу великую победу. Победы нет, победы не будет", – сказал он.

Как отметил президент, Путин начинает запугивать Украину такими ударами и агрессивной риторикой.

"Уверен, что у него ничего не выйдет. Хотя партнерам не следует расслабляться: нужно поддерживать Украину, потому что нужно бороться вместе", – подчеркнул Зеленский.

"Решающая фаза" войны

Как сообщалось, ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что война в Украине, возможно, вступила в решающую фазу, поэтому союзникам Киева нужно воспользоваться этим моментом.

По его словам, Украине нужны средства, чтобы производить вооружение и иметь возможность защищаться от России. Он считает их общей ответственностью "не ослаблять усилия в этом направлении".

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