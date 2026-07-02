6 продуктов, являющихся источником природных антиоксидантов: что включить в рацион

При составлении ежедневного меню следует соблюдать разнообразие.

Антиоксиданты содержатся в широком спектре продуктов, однако чаще всего их связывают с овощами, фруктами и бобовыми, пишет Verywell Health.

Как отмечается в публикации, антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы – очень реактивные молекулы, которые могут повреждать клетки организма и способствовать развитию хронических заболеваний.

Чтобы получать антиоксиданты из пищи, стоит делать ставку на разнообразие. Разные продукты содержат разные типы этих веществ и по-разному влияют на организм.

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Даже если одни продукты имеют более высокое содержание антиоксидантов, ограничиваться только ими не стоит – со временем рацион становится однообразным и менее сбалансированным.

Ниже – список из 6 продуктов, являющихся источником природных антиоксидантов.

1. Ягоды

По данным Службы сельскохозяйственных исследований Министерства сельского хозяйства США, ягоды, в частности голубика, малина, клубника и ежевика, входят в число фруктов с самым высоким содержанием антиоксидантов.

В их составе содержатся витамины A, C и E, которые выполняют роль антиоксидантов в организме. Кроме того, ягоды богаты антоцианами – веществами, которые считаются одними из самых мощных природных антиоксидантов.

2. Фасоль

Фасоль также входит в список продуктов с самым высоким содержанием антиоксидантов. Это объясняется наличием фенольных кислот, флавоноидов и антоцианов. Именно эти соединения обеспечивают выраженное антиоксидантное действие бобовых.

3. Яблоки

Яблоки содержат высокий уровень флавоноидов – растительных фитонутриентов, которые в организме действуют как антиоксиданты и обладают противовоспалительными свойствами.

Исследования также показывают, что яблоки богаты фенольными соединениями, которые преимущественно сосредоточены в мякоти и кожуре. У разных сортов распределение этих веществ различается: иногда больше антиоксидантов содержится в мякоти, а иногда – в кожуре.

4. Орехи

Орехи содержат полифенолы, в частности катехины – растительные соединения, которые в организме обладают антиоксидантными свойствами.

Согласно статье, посвященной содержанию антиоксидантов в орехах, самый высокий общий уровень полифенолов наблюдается в грецких орехах и пекане. В то же время полезные соединения содержатся также в миндале, фундуке, фисташках, кешью и арахисе.

5. Тёмный шоколад

Темный шоколад имеет очень высокое содержание антиоксидантов, говорится в статье, посвященной его биологической активности, технологии переработки и методам обогащения. Он содержит какао, богатое катехинами, флавоноидами и другими фенольными соединениями, которые и обеспечивают его полезные свойства.

6. Тёмная листовая зелень

Шпинат, кейл, листовая капуста, мангольд и кресс-салат – все это хорошие варианты для тех, кто хочет получать больше антиоксидантов из рациона. Также в этот список входят бок-чой и листовая горчица.

Такой эффект связан с высоким содержанием витаминов A, C и E, а также каротиноидов. Именно эти вещества и обеспечивают этим овощам высокий антиоксидантный потенциал.

Другие продукты, богатые антиоксидантами

Помимо основных групп, есть и другие продукты с высоким содержанием антиоксидантов, которые можно добавить в рацион. Среди них – клюква, артишоки, чернослив, сладкая вишня, картофель сорта Russet и сливы.

Антиоксиданты также содержатся в различных напитках. В частности, это чай (зеленый, черный и ройбуш), соки – яблочный, клюквенный, томатный, гранатовый, розовый грейпфрутовый и смесь чернично-малиновых соков. В этот список также входят красное и белое вино, сидр и кофе без добавления молока.

Больше новостей о полезной пище

Ранее врачи обнаружили уникальную пользу кленового сиропа. Отмечалось, что его основная польза заключается в высоком содержании минералов. Кроме того, сироп содержит антиоксиданты и природные соединения с противовоспалительными свойствами.

Также ученые назвали 2 ягоды, которые нужно есть чаще, чтобы поддержать сердце. Речь шла о винограде и чернике, богатых полифенолами. Они не только придают плодам яркий цвет, но и обладают дополнительными полезными свойствами для организма.

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