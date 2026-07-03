Стрелки, которые меняют всё: что за странный символ рисуют на светофорах в Бельгии

Видели в Бельгии светофор, на котором пешеход окружен стрелками? Это система "зеленого квадрата".

В Бельгии все большую популярность приобретает особый тип светофора, на котором силуэт пешехода окружен стрелками. Этот символ обозначает систему "зеленого квадрата" (vierkant groen), которая полностью останавливает автомобильное движение со всех направлений, позволяя пешеходам безопасно пересекать улицу, пишет издание Blikk.

Благодаря высокой эффективности в предотвращении ДТП при поворотах транспорта, этот бельгийский опыт рассматривается как потенциальная модель для внедрения в других странах мира, а сама Бельгия уже готовит под него масштабные изменения в законодательстве.

На перекрестках в Бельгии отмечается распространение светофоров особого образца, на которых силуэт пешехода окружен стрелками. Наличие этих стрелок свидетельствует о том, что сигнал светофора распространяется одновременно на все пешеходные переходы в пределах конкретного перекрестка, а не только на тот, который расположен непосредственно перед участником движения.

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Урбанистическая модель, на которой основан этот механизм, в Бельгии называется "зеленый квадрат" (от фламандского "vierkant groen"). Ее внедрение имеет четкое аналитическое обоснование:

Полная фазовая сепарация потоков: в момент включения зеленого сигнала для пешеходов автомобильное движение полностью блокируется во всех направлениях. Ликвидация зон конфликта: классическая схема регулирования часто допускает одновременное движение пешеходов и транспортных средств, совершающих поворот налево или направо. Несмотря на законодательную обязанность водителей уступать дорогу людям на "зебре", именно это пересечение траекторий является одной из главных причин аварийности. Система "vierkant groen" полностью устраняет этот риск. Масштабирование на другие виды транспорта: Аналогичный алгоритм изолированных фаз движения в Бельгии применяется и на перекрестках с интенсивным движением велосипедного транспорта.

Законодательное регулирование и будущие реформы

Несмотря на то, что зеленый свет включается для всех пешеходных переходов одновременно, действующие правила дорожного движения Бельгии требуют от граждан пересекать проезжую часть исключительно перпендикулярно – по нанесенным линиям разметки. Движение по диагонали перекрестка пока остается административным правонарушением.

Однако высокая эффективность системы обусловила пересмотр нормативно-правовой базы. Новая редакция правил дорожного движения Бельгии, которая вступит в силу в 2027 году, официально разрешит пешеходам пересекать перекрестки по диагонали в тех зонах, где установлены светофоры со стрелками. Ожидается, что оптимизация дорожного движения и высокий уровень безопасности пешеходов сделают бельгийскую систему стандартом для перенятия другими европейскими странами.

Интересный факт, связанный со светофорами

Ранее сообщалось, что дикие животные в городских условиях демонстрируют высокий уровень адаптации к антропогенной среде, что подтверждает исследование хищных птиц, опубликованное в научном журнале Frontiers in Ethology.

Американский биолог Владимир Динец из Теннессийского университета в течение двух лет анализировал поведение ястребов Купера (Accipiter cooperi) в урбанизированной зоне города Вест-Ориндж (Нью-Джерси). Исследователь зафиксировал уникальную особенность: пернатые хищники подстраивают работу городских светофоров под охоту. В частности, ястребы используют колонны автомобилей, останавливающихся на красный свет, в качестве временных засадочных позиций для выслеживания и атаки на добычу.

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