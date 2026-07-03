В НАТО готовятся к возможному нападению со стороны РФ: в Die Welt рассказали подробности

Альянс намерен направить солдат в качестве подкрепления уже тогда, когда признаки нападения на восточном фланге станут все чаще появляться, но до самого нападения еще не дошло.

Если Россия нападет на НАТО, Германия станет важным логистическим узлом для альянса. Однако меры, необходимые для этого, сопряжены с серьезными юридическими препятствиями. Эксперты предупреждают, что даже в мирное время страна столкнется с ограниченными возможностями, сообщает Die Welt.

Издание сообщило, что во время "холодной войны" Западная Германия представляла собой линию фронта НАТО на случай нападения со стороны Советского Союза. Бундсвер должен был вместе с дислоцированными в Германии войсками НАТО как можно дольше сдерживать наступление на внутригерманской границе, пока не прибудет подкрепление из Северной Америки.

Сегодня, если бы Россия напала на НАТО, Федеративная Республика Германия уже не была бы прифронтовым государством, а стала бы центральным логистическим узлом Альянса.

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"Однако существуют сомнения относительно того, удастся ли быстро и в достаточной мере реализовать эту роль", – говорится в статье.

Объясняется, что главная проблема заключается в том, что Германия сможет запустить этот транспортный узел в полном объеме лишь тогда, когда НАТО уже будет вынуждено реагировать на обострение кризиса – то есть ещё до вступления альянса в состояние боевой готовности и, следовательно, в условиях конституционного мира.

Издание отмечает, что "Немецкий логистический узел" – это огромные логистические усилия, которые в случае необходимости могут стать решающим фактором успеха или провала оборонной операции.

Ведь в экстренной ситуации – например, если Россия нападет на Север или страны Балтии – сотни тысяч солдат НАТО придется доставить на фронт через Германию.

Добавляется, что им потребуются транспорт, питание, жилье и медицинская помощь. Раненых на фронте солдат будут частично лечить здесь, в стране.

Примечательно, что о том, как Федеративная Республика Германия планирует обеспечить это с логистической точки зрения, изложено в строго секретном оперативном плане "Германия": в частности, речь идет о транспортировке и возвращении с фронта, а также о взаимодействии между Бундесвером, полицией, службами экстренной помощи и предприятиями критической инфраструктуры.

"Все это имело бы последствия для гражданской жизни в Германии. В железнодорожном транспорте приоритет имели бы военные перевозки; пассажирские и грузовые перевозки должны были бы уступить место. Отдельные предприятия могли бы быть обязаны в случае чрезвычайной ситуации производить продукцию в первую очередь для Бундесвера", – поясняет издание.

В случае военных действий в аптеках может возникнуть дефицит определенных лекарств, поскольку они нужны для обеспечения военнослужащих. Возможно, в больницах придется отложить плановые операции, чтобы освободить места для военных. Например, могут быть отложены операции на тазобедренном суставе. Также энергия и вода при определенных обстоятельствах могут стать дефицитными ресурсами, распределение которых потребует взвешенного подхода.

Аналитик по вопросам безопасности Фердинанд Герингер, написавший книгу о последствиях военного конфликта для государства, экономики и общества в Германии, называет гражданско-военное сотрудничество одним из самых серьезных вызовов.

"В итоге могут возникнуть очень сложные решения, например, если придется отключить какое-то предприятие от электросети, чтобы обеспечить достаточное количество электроэнергии для центра поддержки конвоев или для чего-то другого", – рассказал он.

Издание отмечает, что такие меры в Германии сопряжены с серьезными правовыми препятствиями. Они призваны предотвратить необоснованное вмешательство государства в основные права или права собственности.

"Поэтому многие инструменты, которые позволили бы Германии действовать как военный центр, доступны государству лишь в особых конституционных ситуациях. Например, после объявления состояния напряженности или состояния обороны либо на основании других положений о чрезвычайном положении", – говорится в публикации.

Зато в мирное время существуют бюрократические и правовые препятствия. Именно в этом заключается суть проблемы. Ведь именно на этом этапе Германии, в случае чрезвычайной ситуации, возможно, придется уже начинать переброску крупных воинских формирований через всю Европу.

Издание подчеркнуло, что НАТО планирует не допустить российского вторжения вообще. Альянс намерен отправить солдат на подкрепление уже тогда, когда признаки нападения на восточном фланге станут все чаще, но до самого нападения еще не дошло.

В случае, если после военных учений на границе с Литвой Россия и Беларусь не захотят вывести свои войска, а признаки того, что это является подготовкой к вторжению, станут все более очевидными, стратеги НАТО планируют заранее направить войска в этот регион.

На случай нападения существуют планы по подкреплению, определенные "Моделью сил НАТО" – своеобразным резервом всех доступных и готовых к боевым действиям сил и возможностей Альянса. Она определяет, сколько войск прибудет на фронт в качестве подкрепления в течение десяти дней, сколько – в период от десяти до 30 дней, и сколько солдат максимально может быть мобилизовано в течение шести месяцев – в целом это должно составить до 800 000 человек.

Если же атака еще не произошла, то их количество, вероятно, будет меньше, поскольку в таком случае главной задачей будет сдерживание.

В то же время Кремль заинтересован в том, чтобы не переходить черту, за которой начинается война. Ведь даже в Москве понимают, что решительная реакция НАТО будет гораздо сложнее, если страны-члены ещё считают, что живут в мире. В это рассуждение вписывается и гибридная стратегия, которую реализует Россия.

Издание поясняет, что к ней относятся кибератаки, шпионаж, дезинформация и саботаж критически важной инфраструктуры – от помех в работе GPS в Балтийском регионе до вероятных поджогов объектов, важных с логистической точки зрения, и шпионажа за объектами Бундесвера и оборонными предприятиями. Это то, что происходит уже сегодня.

Переход от мирного состояния к кризисному режиму также представляет собой вызов для Германии, поскольку такое решение требует двух третей голосов в Бундестаге.

Федеральное министерство внутренних дел работает над законопроектом о предварительных мерах, который позволит заранее принимать меры, которые до сих пор были зарезервированы для случаев напряжённости, альянса, одобрения и обороны, – без внесения изменений в Основной закон.

Армия Германии: последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, в Германии могут вернуть обязательную военную службу для мужчин, если добровольный набор в армию не позволит достичь запланированного увеличения численности Бундесвера. Примечательно, что окончательное решение может быть принято уже в 2027 году. Председатель комитета по обороне Бундестага Томас Рёвекамп сообщил, что оценить эффективность новой системы набора планируется в первой половине следующего года. Если добровольцев будет недостаточно, правительство рассмотрит вопрос о возобновлении призыва. Соответствующее решение, по словам Рёвекампа, необходимо принять до 31 июля следующего года.

Также мы писали, что Германия отправит почти 5000 немецких солдат на границу с Беларусью. Отмечается, что они будут постоянно дислоцированы в Литве. В настоящее время там дислоцировано около 1800 немецких солдат, всего в 20 километрах от белорусской границы. Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что развертывание "чрезвычайно важно" для сдерживания на восточном фланге НАТО и для безопасности Литвы.

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