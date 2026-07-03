США рискуют остаться без ракет THAAD в первые дни войны с Китаем, - аналитики

Военная операция "Epic Fury" (Эпическая ярость) против Ирана выявила серьезную системную проблему оборонного комплекса США: для защиты одного регионального союзника менее чем за две недели было израсходовано до 40 % американского глобального арсенала ракет-перехватчиков THAAD.

Если в случае с Ираном американским силам удалось снизить интенсивность ударов благодаря успешной охоте на пусковые установки, то потенциальный конфликт с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе будет разворачиваться по совершенно иному сценарию. Для противодействия тысячам китайских высокоточных ракет Пентагон вынужден инвестировать 35 миллиардов долларов в четырехкратное увеличение темпов производства противоракет в течение следующих семи лет.

Аналитики Марк Кансиан и Крис Парк из Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне подсчитали, что в ходе операции "Epic Fury" США израсходовали до 40% своего общего арсенала противоракет мобильной наземной системы THAAD.

Этот комплекс имеет критически важное значение для американской оборонной архитектуры, поскольку это единственная наземная платформа США, способная осуществлять кинетический перехват баллистических ракет за пределами земной атмосферы (на середине траектории их полёта), пишет издание Calibre Defence.

Видео дня

Согласно отчёту CSIS за апрель 2026 года, именно THAAD подвергся наибольшему истощению среди других семи ключевых типов боеприпасов. Главными причинами стали скромные объемы предварительных заказов и длительный производственный цикл: срок поставки полной партии ракет с момента заказа составляет до 53 месяцев.

Помимо THAAD, американские войска активно применяли комплексы Patriot – в ходе конфликта было израсходовано от 1060 до 1430 перехватчиков PAC-3 MSE, предназначенных преимущественно для поражения целей на конечной стадии полета.

Кампания против пусковых установок (TEL) в Иране

Расход дефицитных противоракет THAAD и PAC-3 MSE удалось стабилизировать благодаря успешной наступательной операции ВВС США и Израиля ("Epic Fury" и "Ревущий лев"). Западная авиация и беспилотники длительного действия (в частности, MQ-9 Reaper) установили контроль над воздушным пространством и начали охоту на иранские транспортно-монтажные пусковые установки (TEL).

К марту 2026 года Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении 300 иранских TEL. По заявлению командующего ЦЕНТКОМ адмирала Бреда Купера, это привело к снижению количества иранских баллистических атак на 90% по сравнению с первым днём войны. Страх перед ударами с БПЛА заставил иранских операторов свести к минимуму выезды на позиции, что облегчило нагрузку на системы ПВО союзников. Однако аналитики отмечают: повторить этот сценарий в войне против Китая будет невозможно.

Ракетная доктрина Китая и потенциал НВАК

В отличие от Ирана, Ракетные силы Народно-освободительной армии Китая (PLARF) обладают существенным преимуществом в массе и технологиях. По оценкам, они располагают 1400 ракетными установками и шахтами для баллистических ракет, а также 150 установками для крылатых ракет. Арсенал варьируется от стратегических ракет DF-31 (дальность более 5500 км) до обычных противокорабельных и баллистических комплексов типа DF-17 (дальность до 3000 км).

Дополнительную угрозу представляет военно-морской компонент (ВМС НВАК):

Восточный и Южный театры военных действий КНР имеют в своём распоряжении 173 боевых корабля, 36 ударных подводных лодок и около 1000 самолётов. Большинство кораблей оснащены противокорабельными крылатыми ракетами. Даже небольшие патрульные катамараны типа 022 способны нести по 8 ракет YJ-83 и отрабатывать скоординированные залпы в составе эскадрилий.

Китайская военная доктрина предусматривает массированное превентивное применение высокоточных ракет на начальном этапе конфликта для системного уничтожения ключевой инфраструктуры противника. Многоуровневая система ПВО Китая и современная авиация не позволят авиации США свободно охотиться на китайские TEL, поэтому американским силам придётся отражать гораздо более массивные и продолжительные ракетные залпы.

Стратегия США: четырехкратное увеличение производства Lockheed Martin

Для противодействия Китаю Пентагон заключил с компанией Lockheed Martin семилетний бессрочный контракт на сумму 35 миллиардов долларов. Стоимость и условия этого соглашения могут корректироваться, но его главная цель – увеличить ежегодные объемы производства перехватчиков THAAD в четыре раза (примерно до 400 единиц в год). Для этого Lockheed Martin уже разворачивает новые производственные мощности в городе Трой, штат Алабама. Этот шаг дополняет предыдущие программы Пентагона по утроению выпуска ракет PAC-3 MSE и PrSM, а также расширению производства ракет SM-3 компанией Raytheon.

Параллельно США работают над технической интеграцией противоракет PAC-3 MSE в корабельные системы ПВО Aegis (эсминцы Arleigh Burke) и пусковые установки THAAD для увеличения глубины общего боезапаса. Эксперты отмечают, что у США есть около пяти лет на подготовку к возможному конфликту с КНР.

За это время Lockheed Martin теоретически успеет изготовить и накопить около 1400 новых перехватчиков THAAD, что создаст необходимый буфер безопасности. В то же время для полной нейтрализации угрозы США обязаны наращивать возможности перехвата крылатых ракет и совершенствовать системы обнаружения и уничтожения китайского флота на больших расстояниях.

Ситуация в военной сфере США

Ранее американский министр транспорта Шон Даффи объявил, что гражданские сверхзвуковые полеты возвращаются в Соединенные Штаты. "Возобновление сверхзвуковых полетов над сушей – это не только вопрос скорости. Речь идет о раскрытии инновационного потенциала Америки и начале новой золотой эры авиаперелетов", – заявил министр транспорта США. По словам чиновника, Федеральное авиационное управление (FAA) сделало ключевой шаг к разрешению гражданских сверхзвуковых полётов над континентальной частью страны.

Власти Соединенных Штатов официально объявили о возобновлении эксплуатации гражданской сверхзвуковой авиации в стране. Соответствующее заявление американского министра транспорта Шона Даффи обнародовало Федеральное авиационное управление США (FAA).

Глава профильного министерства подчеркнул, что возобновление сверхзвуковых рейсов над сушей направлено не только на сокращение времени в пути, но и на стимулирование американских инноваций и открытие нового этапа развития коммерческих авиаперевозок. Как уточнил чиновник, на данный момент FAA выполнило основные процедурные шаги, необходимые для предоставления официального разрешения на полеты гражданских сверхзвуковых самолетов над материковой территорией США.

Вас также могут заинтересовать новости: