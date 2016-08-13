Россия не готова к полномасштабной войне с Украиной - Тука

23:30, 13 августа 2016
Война
14094 7

Россия не готова к полномасштабным военным действиям с Украиной. 

УНИАН

Об этом заявил заместитель министра по делам оккупированных территорий Георгий Тука, передает "112 Украина".

Комментируя последние события на севере оккупированного Крыма, чиновник высказал опасение относительно возможных непредвиденных провокаций со стороны военных - с обеих сторон.

"Что касается Крыма, я больше всего боюсь, что во время этого военного напряжения у кого-то из военных не выдержут нервы и может произойти провокация с той или иной стороны. Это может быть использовано как мотив для дальнейших действий со стороны РФ", - считает Тука.

Читайте такжеГенштаб: у границы с Крымом войска РФ развернулись в боевые порядки, под Армянском замечен "Град"

"К полномасштабным военным действиям Россия не готова и хватает остатков здравого смысла этого не делать. Что касается провокационных действий, тактических действий с целью захватить какой-либо населенный пункт – это я допускаю", - заявил заместитель министра.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter