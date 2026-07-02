В некоторых регионах России бензин дороже, чем в США и Европе: сколько стоит литр

По состоянию на конец июня в 12 субъектах РФ бензин АИ-92 стоил дороже, чем его аналог в США – Regular.

Топливный кризис поднял цены на АЗС в некоторых российских регионах до такого уровня, что они превысили цены на заправочных стойках в США. Об этом сообщает The Moscow Times.

По состоянию на конец июня в 12 субъектах РФ бензин АИ-92 стоил дороже, чем его аналог в США – Regular. По данным Американской автомобильной ассоциации, цена на бензин Regular в США составляет в среднем 3,8470 доллара за галлон или 1,0164 доллара за литр. Это 78,32 рубля по официальному курсу ЦБ по состоянию на 29 июня.

В то же время в Якутии АИ-92 стоит 78,43 рубля за литр (1,01 долл.), что, хотя и не намного, но дороже. В Забайкальском крае цена составляет 78,78 рубля за литр (также около 1,01 долл.), а на Сахалине и в Магаданской области – 79,05 и 79,91 рубля за литр соответственно (1,02 и 1,03 долл.).

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Еще выше цены в Калмыкии и Кабардино-Балкарии – они составляют 80,52 рубля (1,04 долл.) и 81,24 рубля (1,05 долл.). На Камчатке бензин стоит 85,41 рубля за литр (1,10 долл.), а в Дагестане – 89,43 рубля (1,15 долл.). В Чечне цены подскочили до 90,22 рубля (1,16 долл.), а в Республике Тыва – до 97,44 рубля (1,25 долл.).

От топливного кризиса страдают также оккупированные украинские территории. По данным Reuters, цены на бензин в Севастополе за последнюю неделю подскочили на 30%. По подсчётам издания, во многих регионах РФ розничные цены на бензин выросли до одних из самых высоких уровней в Европе.

По данным Росстата, цены на АИ-92 в Крыму и Севастополе уже превысили американские – они составляют 81,08 и 97,95 рубля за литр соответственно (1,04 и 1,26 долл.). При этом реальные цены на бензин на полуострове в несколько раз превышают опубликованные в официальной статистике. По информации российских СМИ, они достигают 199 рублей за литр (2,56 долл.) в Севастополе и 185–200 рублей (2,38–2,57 долл.) в целом по Крыму.

В целом по России за прошедшую неделю цена на бензин выросла на 1,6%, а с начала июня – на 6,7%, что стало рекордом с 2009 года. Годовой рост цен приблизился к 20% и стал самым высоким за последние 16 лет.

Рынок топлива в России

После ударов по НПЗ, которые понесли девять из десяти крупнейших заводов России, производство бензина сократилось примерно на четверть, а топливный рынок РФ фактически разделился.

АЗС крупных нефтяных компаний в рамках соглашений с властями продают бензин по ценам, близким к докризисным, тогда как частные заправки подняли цены до 120 рублей (1,54 долл.) и даже 140 рублей (1,79 долл.) за литр. В мелкой оптовой торговле на нефтебазах в Центральной России бензин продают по цене около 114–118 рублей за литр АИ-92 (1,46–1,51 долл.) и 125–128 рублей за АИ-95 (1,60–1,64 долл.).

Президент РФ Владимир Путин 28 июня на встрече с министрами правительства и другими должностными лицами признал, что удары украинских беспилотников привели к дефициту топлива в различных регионах России, но отметил, что Москва принимает меры для решения этой проблемы.

По мнению аналитиков, рост цен на топливо стал главным инфляционным риском для российской экономики. Рост затрат на перевозку, доставку товаров, сельскохозяйственные работы, производство удобрений и часть услуг приводит к повышению цен на продукты и товары повседневного спроса.

Топливный кризис в России – последние новости

Ранее Reuters сообщило, что РФ начала импортировать бензин из Индии морским путем. По словам источника в отрасли, Индия уже отправила в Россию не менее 60 тысяч тонн бензина. Другой собеседник агентства уточнил, что речь идет о двух танкерах, каждый из которых перевозил от 30 до 40 тысяч тонн топлива.

Сообщения о топливном кризисе в России всё активнее распространяются в сети. В частности, появляется всё больше видео, на которых местные жители жалуются на нехватку бензина и многочасовые очереди на автозаправочных станциях. По их словам, ожидание иногда длится до восьми часов, а некоторые россияне уже называют ситуацию "критической". Это резко контрастирует с официальной позицией Кремля.

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