Вышел трейлер экранизации романа Джейн Остин 'Чувства и чувствительность'

Фильм выйдет в украинский прокат 15 октября 2026 года.

Вышел украинский трейлер романтической исторической драмы "Чувства и чувствительность" (Sense And Sensibility), снятой по одноименному роману английской писательницы начала XIX века Джейн Остин (она также является автором таких классических произведений, как "Гордость и предубеждение" и "Эмма").

Создатели фильма, также известного под названием "Разум и чувства", обещают зрителям новое прочтение легендарного романа, впервые анонимно опубликованного писательницей в 1811 году (в те патриархальные времена женщинам было трудно издавать книги под собственными именами).

"Это очаровательная, остроумная и чрезвычайно проникновенная история о любви, семейных узах и силе сестринской преданности", – гласит украинский анонс картины.

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Главные роли в фильме исполнили Дейзи Эдгар-Джонс ("Свежатина", "Там, где поют раки", "Смерчи", сериал "Нормальные люди"), Эсме Крид-Майлз ("Мистер Одиночество", сериалы "Ханна", "Легенда о Vox Machina") и Джордж Маккей ("1917", "Зверь", "Мюнхен", "Конец").

Сняла картину английская режиссер и сценаристка Джорджия Окли ("Грустная Джин").

Как сообщила пресс-служба кинокомпании B&H Film Distribution Company, в украинский прокат фильм выйдет 15 октября 2026 года.

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