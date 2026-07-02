Джобс не разрешал своим детям пользоваться iPad: журналист раскрыл причину

В семье действовали строгие ограничения на использование гаджетов, а вечера проходили без экранов – за чтением книг и беседами.

Несмотря на то, что iPad стал одним из самых успешных продуктов Apple, Стив Джобс не разрешал своим детям им пользоваться. Об этом рассказал журналист The New York Times Ник Билтон, который в конце 2010 года лично общался с основателем Apple, пишет Space Daily.

Во время телефонного разговора Билтон поинтересовался, нравится ли новый планшет детям Джобса.

"Они им не пользовались. Мы ограничиваем количество технологий, которыми наши дети пользуются дома", – ответил Джобс.

Видео дня

Сам журналист обнародовал эту историю только в 2014 году – через три года после смерти основателя Apple.

В семье Джобсов не было гаджетов за ужином

По словам Билтона, он ожидал увидеть дом, заполненный новейшей техникой. Однако реальность оказалась совсем другой.

В семье Джобсов вечера проходили за большим кухонным столом, где говорили о книгах, истории и дизайне. Во время совместных ужинов никто не пользовался телефонами, iPad или компьютерами.

Это подтвердил и биограф Джобса Уолтер Айзексон, который много времени провел с семьей, работая над официальной биографией предпринимателя.

По его словам, дети Джобса не выглядели зависимыми от цифровых устройств.

Такого же мнения придерживались и другие руководители Кремниевой долины

Как выяснил Ник Билтон, Стив Джобс был далеко не единственным руководителем технологической индустрии, который ограничивал доступ своих детей к гаджетам.

Бывший главный редактор Wired и основатель 3D Robotics Крис Андерсон рассказывал, что установил строгие временные ограничения и родительский контроль на всех домашних устройствах.

Соучредитель Twitter и Blogger Эван Уильямс также предпочитал книги вместо планшетов для своих детей.

Позже журналисты The Guardian сообщали, что подобной практики придерживались многие сотрудники Google, Apple, Yahoo, Hewlett-Packard и eBay.

Руководители технологических компаний объясняли свои решения заботой о внимании детей, качестве сна и необходимости оставлять место для творчества без постоянного влияния алгоритмов и цифровых лент.

Подобной позиции придерживался и соучредитель Microsoft Билл Гейтс, который ранее рассказывал, что его дети не получали собственных телефонов до 14 лет. Генеральный директор Google Сундар Пичаи также неоднократно говорил о необходимости ограничивать время, которое дети проводят перед экранами.

Вас также могут заинтересовать новости: