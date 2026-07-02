Не только ретрансляторы: эксперт объяснил роль Беларуси в атаках на Украину

Помимо прочего, противник активно использует средства радиоэлектронного подавления с территории Беларуси.

Во время сегодняшнего массированного обстрела Украины, возможно, работали ретрансляторы в Беларуси. Но есть и другие сопутствующие возможности, которые используются с территории Беларуси. Об этом в комментарии УНИАН заявил Анатолий Храпчинский, директор по развитию оборонного предприятия, офицер воздушных сил в резерве.

"Очень много шума поднимается вокруг ретрансляторов, но забывают упомянуть о дополнительных сопутствующих возможностях, которые используются с территории Беларуси. Во-первых, враг активно использует мобильную связь, даже в Польше и Молдове, для того, чтобы получать определенные данные по той же телеметрии, другую информацию с "Шахедов", - сказал он.

Кроме того, по словам эксперта, вышки мобильной связи могут служить средством получения точных координат в приграничной зоне Украины.

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"То есть, они формируют себе представление, когда знают, где стоят какие вышки. И, соответственно, они физически понимают, где находятся эти вышки на территории Украины. Поэтому ретранслятор - это лишь возможность использования Mesh-связи, что существенно расширяет возможности вражеских дронов. Но кроме того, противник активно использует, например, средства радиоэлектронного подавления с территории Беларуси для того, чтобы подавлять наши дроны-перехватчики, подавлять наши средства радиолокации", - пояснил Храпчинский.

Поэтому, как считает эксперт, ретрансляторы на территории Беларуси можно рассматривать лишь как верхушку айсберга, ведь Минск активно помогает России в ведении боевых действий.

В данном случае, как сказал он, ответ должен исходить не от Украины, а от коллективной Европы и всего мира. Эксперт добавил:

"Потому что, опять же, Лукашенко активно сотрудничает с Китаем и обеспечивает теневые поставки дополнительных комплектующих для российского оружия. Давайте вспомним, что белорусские транспортные самолеты летают и доставляют большое количество комплектующих из Китая. Недавно Соединенные Штаты сняли определенные санкции с Беларуси, что открыло определенные возможности для работы гражданской авиации. Они используют её также для того, чтобы можно было летать по миру, скупать и ввозить дополнительный теневой груз в виде комплектующих для российских ракет и дронов".

Отключение ретрансляторов в Беларуси

Как сообщал УНИАН, советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов (Флеш) заявил, что, несмотря на отключение ретрансляторов в Беларуси, атаки дронов на Украину с этого направления все равно будут, но не в режиме онлайн-управления.

Он отметил, что для управления ударными и разведывательными беспилотниками россияне использовали четыре башни с установленными на них ретрансляторами сигнала на территории Беларуси. Они появились там примерно осенью.

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