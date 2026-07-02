'Последний Бастион' выиграл суд у эксголовы 'Надра Украины' Кузьмича, - журналисты

Публикация, из-за которой Кузьмич подал в суд на "Последний Бастион", была посвящена распродаже активов, связанных с системой "Надра Украины".

Верховный Суд окончательно отклонил иск бывшего председателя правления ЧАО "НАК "Надра Украины" Тараса Кузьмича к изданию "Последний Бастион" о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщило издание "Последний Бастион".

Речь идет о деле №554/7761/20, которое Верховный Суд рассмотрел 3 июня 2026 года. Предметом спора стала публикация "Последнего Бастиона" от 10 августа 2020 года "Как государственное предприятие распродает свое имущество за бесценок", в которой речь шла о продаже имущества, связанного с "Надра Украины", по заниженным, по мнению журналистов, ценам.

Как пишет издание, Кузьмич требовал признать ряд фрагментов материала недостоверными и обязать "Последний Бастион" опубликовать опровержение. Среди оспариваемых тезисов были утверждения о продаже государственной недвижимости по заниженным ценам, ситуацию вокруг львовского "Дома книги", доведение дочерних предприятий до банкротства, а также критические оценки действий руководства "Надра Украины" и Госгеонадр.

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Верховный Суд отменил решения предыдущих инстанций в той части, где требования Кузьмича были удовлетворены, и вынес новое решение - отказать ему в удовлетворении иска. Постановление вступило в законную силу с момента принятия, является окончательным и не подлежит обжалованию, отмечает "Последний Бастион".

Ключевой вывод Верховного Суда, по данным издания, заключается в том, что Кузьмич, обращавшийся в суд в качестве председателя правления национальной акционерной компании, являлся публичным лицом. Соответственно, информация о его деятельности представляла общественный интерес, а пределы допустимой критики в отношении публичных лиц шире, чем в отношении рядовых граждан.

Также Верховный Суд отметил, что спорная публикация содержала оценочные суждения в отношении публичного лица, которые не подлежат опровержению. Суд пришел к выводу, что оспариваемая информация не содержала утверждений о совершении Кузьмичем конкретного правонарушения, а носила характер общественной критики его деятельности. Даже отдельные провокационные формулировки, по оценке суда, не выходили за пределы допустимой критики публичного лица высокого уровня.

Кроме того, Верховный Суд указал, что Кузьмич не доказал, что публикация нарушила его личные неимущественные права, причинила ему вред или была распространена именно с целью опорочить его честь, достоинство и деловую репутацию.

По итогам рассмотрения дела с Кузьмича также взысканы судебные издержки: 13 900 грн в пользу ГС "Последний Бастион", 19 784,41 грн в пользу Дениса Перетяки и 9 124,41 грн в пользу ООО "Последний Бастион".

Публикация, из-за которой Кузьмич судился с "Последним Бастионом", была посвящена распродаже активов, связанных с системой "Надра Украины". В частности, в материале речь шла о ситуации вокруг львовского "Дома книги" на площади Мицкевича, 8. По версии автора, здание хотели продать за 2 млн долларов, несмотря на его культурную ценность и арендный потенциал. Издание также писало, что объект приносил арендный доход, но руководство "Надра Украины" считало его нерентабельным.

Отдельный раздел материала касался имущества "Полтаванафтогазгеологии" и "Черниговнафтогазгеологии". Как отмечают журналисты, в статье речь шла о продаже или подготовке к продаже административного здания в Полтаве, объектов в Новых Санжарах и производственных зданий в Чернигове. Авторы задавали вопросы о заниженных стартовых ценах, долгах предприятий и дальнейшей судьбе средств от реализации имущества. В материале также упоминались ООО "КАМ", группа Burisma экс-министра Николая Злочевского, ООО "Масани-15" и связи покупателей с бизнес- и политическими группами.

Председатель общественного объединения "Последний Бастион" Геннадий Сикалов заявил, что решение Верховного Суда важно не только для редакции, но и для журналистского сообщества в целом. По его словам, этот процесс закрепил принцип: государственное имущество нельзя скрывать за исками о чести и достоинстве, а журналисты имеют право задавать вопросы об активах, принадлежащих обществу. Сикалов подчеркнул, что после этого решения каждому, кто захочет заткнуть журналистам рот через суд, будет сложнее, а СМИ - легче задавать неудобные вопросы "громко, настойчиво и до конца".

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