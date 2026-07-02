В Генштабе ВСУ отреагировали на вброс России для оправдания удара по Киеву: о чём речь

Российское руководство традиционно прибегает к инсценировкам и обстрелам собственных граждан, чтобы отвлечь внимание мирового сообщества от очередного акта терроризма в Киеве.

Очередная информационная атака России о якобы ударе украинского беспилотника по пассажирскому автобусу направлена на прикрытие удара по Киеву, сообщил пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев в комментарии УНИАН.

"Очередная информационная атака Российской Федерации о якобы ударе украинского БПЛА по пассажирскому автобусу "Минск – Анапа" в районе таможенного перехода "Красный камень" Брянской области является сознательной и циничной провокацией РФ, направленной исключительно на то, чтобы прикрыть свой сегодняшний преступный террористический удар по столице Украины", – подчеркнул он.

Ковалев подчеркнул, что военно-политическое руководство России традиционно прибегает к инсценировкам и обстрелам собственных граждан в попытках отвлечь внимание мирового сообщества от очередного акта терроризма в Киеве, где в результате массированной атаки российских войск по жилым кварталам погибли и получили ранения десятки мирных жителей.

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"Генеральный штаб Вооруженных сил Украины официально заявляет, что Силы обороны Украины не наносили никаких ударов по указанному гражданскому транспорту, а все обвинения со стороны страны-агрессора являются абсолютно ложными и сфабрикованными", – заявил пресс-секретарь.

Он добавил, что ВСУ наносят удары исключительно по законным военным целям и не ведут боевых действий против гражданского населения.

"Призываем международных партнеров и все мировое сообщество решительно осудить очередные безосновательные обвинения со стороны РФ и дать надлежащую правовую и политическую оценку сознательному, жестокому террористическому убийству украинских граждан, совершённому российским агрессором во время сегодняшней массированной атаки на Украину и её столицу – Киев", – подчеркнул Ковалев.

Жертвы удара по столице

Как сообщал УНИАН, число раненых и погибших в Киеве в результате ночной атаки России уже достигло сотни. Согласно последним данным, число погибших в результате российской атаки на Киев возросло до 21 человека.

В то же время под завалами по-прежнему находятся люди. В частности, на одном из участков это могут быть 9 человек. На месте для поиска людей работают служебные собаки, а также задействованы технические средства поиска.

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