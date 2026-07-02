Трамп может помочь положить конец войне в Украине: журналистка NR назвала единственный способ

Журналистка добавила, что США должны поощрять, а не ограничивать более смелые операции Украины.

Президент США Дональд Трамп часто хвастается количеством войн, которые он прекратил, и отмечает, что положить конец войне России против Украины оказалось сложнее, чем он думал, пишет Ребекка Хайнрихс в статье National Review.

По её мнению, корень проблемы заключается в том, что российский президент Владимир Путин идеологически привержен своей враждебности по отношению к Соединённым Штатам и Западу. Именно поэтому стратегия главы Белого дома Дональда Трампа не сработала.

"Он пытался выглядеть беспристрастным и требовал от обеих сторон пойти на компромисс, сосредоточиваясь на территории Донбасса, как будто война – это жестокий спор о недвижимости между враждующими личностями", – отметила Хайнрихс в публикации.

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Она добавляет, что Украина и Владимир Зеленский не виноваты ни в начале, ни в продолжении войны, и даже если бы он отдал территории, которых требует Россия, война продолжалась бы и закончилась бы полным поражением Украины.

"Путин может положить конец войне, по крайней мере согласившись на прекращение огня", – считает журналистка.

Тогда Украина и НАТО смогли бы сосредоточиться на восстановлении своих запасов и оборонно-промышленного потенциала, чтобы сдержать дальнейшую российскую агрессию, особенно учитывая, что США призывают Европу взять на себя большую часть бремени обороны.

Хайнрихс добавила, что президент США продемонстрировал готовность адаптироваться, когда его планы не срабатывают, и именно сейчас настало время сменить стратегию.

"Единственный способ, которым Трамп может помочь положить конец войне, – это оказывать давление на Россию и поощрять Украину и другие страны НАТО делать то же самое", – считает она.

Некоторое время Трамп, казалось, был убежден, что Украина не сможет сдержать Россию. Однако, несмотря на российский аргумент о том, что Москва неизбежно победит, в сентябре прошлого года Трамп отметил, что, по его мнению, Украина может отвоевать оккупированные Россией территории, что российская экономика шатается и что Путин должен пойти на сделку.

"С тех пор, как президент высказал эту точку зрения, развитие событий создало возможность для нового дипломатического импульса", – говорится в статье.

Хайнрихс пишет, что, во-первых, Украина побеждает. За последние недели украинские войска продвинулись более чем на 1 500 миль вглубь российской территории, нанеся удары по нефтеперерабатывающим заводам в Сибири и Москве.

Украина также успешно нанесла удары по крымским мостам и энергетической инфраструктуре, которые финансируют войну. В прошлом месяце украинские военные освободили больше украинской территории, чем захватила Россия.

Недавний удар Украины по Москве сопровождался тревожным обещанием президента Зеленского:

"Если Украина сгорит, ваша Москва тоже сгорит. Пришло время положить конец агрессии, пришло время положить конец этой войне".

Журналистка добавила, что США должны поощрять, а не ограничивать более смелые операции Украины, а также призывать страны НАТО продолжать поставлять Украине оружие, в частности путем закупки ключевых систем у американских компаний.

Во-вторых, по мнению автора статьи, Украина доказала, что вносит весомый вклад в мощь и безопасность Запада во главе с США:

"Украина получила средства противовоздушной обороны, управляемые бомбы, ударные ракеты средней и большой дальности, а также другое оружие. Украинцы адаптировали способы их использования, усовершенствовали технологию ракет и превратили Украину в привлекательное место для западных производителей оружия, где они могут испытывать свое оружие и тактику против опытного противника".

Хайнрихс добавила, что успех Украины на нынешнем этапе войны, где преобладают дроны, сделал ее мировым лидером в сфере беспилотной войны.

"Украинцы создали дрон "Стинг", способный перехватывать российские дроны-камикадзе по значительно более низкой стоимости, чем традиционные перехватчики", – отметила журналистка.

Она добавила, что передовые собственные возможности страны в сфере беспилотников побудили Государственный департамент и Министерство обороны США разработать основу для соглашения о совместном производстве дронов.

"Соединенные Штаты должны искать новые пути использования этого альянса, экосистемы беспилотной войны Украины и ее боевого опыта", – считает журналистка.

Роль США в войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что бывший специальный посланник Дональда Трампа по вопросам Украины, отставной трехзвездочный генерал Кит Келлог отметил высокую эффективность действий Киева и прямо заявил, что в этом противостоянии он делает ставку на победу Украины. По его мнению, главным драйвером этой смены импульса стали успешные и регулярные удары Украины на большие расстояния по российской нефтяной и логистической инфраструктуре. Результатом этой кампании стал ощутимый дефицит топлива для оккупационных войск в критически важных районах, в частности на территории аннексированного Крыма. Этот фактор, по мнению Келлога, должен непосредственно повлиять на отношение Белого дома к войне.

Также мы писали, что российский диктатор Владимир Путин впервые публично признал, что во время саммита в 2025 году на Аляске с президентом США Дональдом Трампом не было заключено ни одного соглашения о прекращении войны в Украине. WP отмечает, что это заявление резко контрастирует с предыдущими утверждениями российских чиновников, которые месяцами уверяли, что именно тогда была заложена основа будущего "мирного урегулирования". В то же время Путин уточнил, что во время встречи лишь обсуждались возможные варианты урегулирования войны. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что саммит был уловкой США, чтобы выиграть время для перевооружения Киева.

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