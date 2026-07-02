Распиаренный немецкий Skynex 'провалился' в Украине, – СМИ

По крайней мере в одном случае две батареи не смогли справиться с одним дроном.

Новейшие зенитные системы Skynex производства Rheinmetall, которые ранее считались одним из самых эффективных средств борьбы с беспилотниками, крайне плохо показали себя в реальных условиях в Украине. Об этом пишет немецкое издание Stern со ссылкой на внутренний отчет украинских военных.

В отчете упоминается случай, произошедший 1 апреля 2026 года во время российской атаки на промышленный объект на западе Украины. Его прикрывали две батареи Skynex, в состав которых входили восемь 35-мм пушечных модулей, две радиолокационные станции X-TAR3D и два командных пункта. Системы были развернуты таким образом, чтобы перекрывать друг друга, что должно было обеспечить возможность одновременного поражения каждой цели как минимум двумя пушками.

Как пишет Stern, радары обнаружили два ударных беспилотника на расстоянии около 20 километров. Несмотря на то, что траектория одного из них проходила через гарантированную зону поражения, по нему был произведён лишь один выстрел, который не попал в цель. После этого один из дронов попал в объект инфраструктуры предприятия и взорвался.

Видео дня

Авторы материала утверждают, что во внутреннем украинском отчете причиной неудачи названо сочетание технических неисправностей и проблем с сопровождением цели. В частности, в течение нескольких минут три из восьми пушечных модулей вышли из строя из-за дефектов гидравлики, неисправностей радиолокационной системы слежения и заклинивания механизма заряжания. В результате, как отмечается, лишь две пушки могли надежно сопровождать цель.

По информации Stern, выводы украинского документа носят критический характер. В отчете указано, что система продемонстрировала лишь "низкую техническую эксплуатационную готовность", работала "крайне ненадежно" и "не соответствует заявленным производителем характеристикам". Также издание приводит слова очевидца атаки: "Это катастрофа! Так не должно было случиться!"

В Rheinmetall отказались комментировать конкретный боевой эпизод из соображений безопасности. В то же время компания подчеркнула, что Skynex "доказала свою исключительную эффективность в Украине", и такую оценку производитель, по его словам, получил от украинской стороны.

Кроме того, Stern цитирует неназванного немецкого чиновника, который призвал не делать окончательных выводов на основании одного случая. По его словам, количество эксплуатируемых в настоящее время систем Skynex пока слишком мало для комплексной оценки, а причиной инцидента могли быть и ошибки при эксплуатации.

Украинский военно-аналитический портал Defense Express отмечает, что это не первый случай, когда широко разрекламированное западное оружие не справляется с возложенными на него задачами в условиях реальной войны в Украине. Аналитики, в частности, упоминают европейскую систему SAMP/T, у которой возникают проблемы со сбиванием баллистических ракет, хотя её позиционировали именно как антибаллистическую.

Война в Украине: оружие

Как писало УНИАН, Россия все чаще применяет новые реактивные беспилотники, которые развивают скорость до 500 км/ч и вынуждают украинскую ПВО тратить дорогостоящие ракеты-перехватчики. Во время массированной атаки 2 июля было задействовано рекордное количество таких дронов, после чего Киев подвергся ракетному удару, в результате которого погибло не менее 20 человек.

Эксперты отмечают, что новая тактика России заключается в сокращении продолжительности атак до 4–6 часов при высокой плотности ударов, что затрудняет их отражение.

Вас также могут заинтересовать новости: