Спутник NASA зафиксировал в Черном море гигантские бирюзовые водовороты: откуда они взялись

Яркий бирюзовый оттенок моря летом обусловлен массовым размножением водорослей под названием кокколитофорид.

Спутник NASA зафиксировал в акватории Черного моря гигантские голубые и бирюзовые водовороты, вызванные размножением микроскопических водорослей. Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

Как отмечают специалисты, 22 июня спутник NASA под названием PACE (Plankton, Aerosol, Cloud, ocean Ecosystem) зафиксировал цвет летнего Черного моря, используя сверхчувствительный прибор OCI. Объективы спутника запечатлели гигантские голубые и бирюзовые водовороты.

Отмечается, что яркий бирюзовый оттенок обусловлен массовым размножением микроскопических водорослей – кокколитофорид.

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"Эти организмы покрыты крошечными пластинками из карбоната кальция (мела). Когда их миллиарды, они отражают солнечный свет, делая воду яркой и светлой. Такое цветение обычно происходит поздней весной и в начале лета", – объясняют специалисты.

В центре рассказали, что в холодное время года власть в море перехватывают другие микроорганизмы – диатомовые водоросли. Их оболочки состоят из кремния, и именно они делают воду визуально более мутной и темной, возвращая морю его историческую "черную" репутацию.

"Хотя каждая отдельная водоросль невидима невооруженным глазом, масштабы их цветения настолько колоссальны, что с легкостью отслеживаются с орбиты", – отмечают метеорологи.

Ученые добавляют, что спутниковый мониторинг позволяет морским ученым изучать процессы, происходящие в Черном море, даже в тех районах, где научные экспедиции на кораблях в настоящее время невозможны или опасны из-за военных действий.

Восстановление Черного моря после подрыва Каховской ГЭС

Заместитель директора Института морской биологии НАН Украины, доктор биологических наук Виктор Демченко заявил, что после подрыва Каховской гидроэлектростанции в июне 2023 года ученые ожидали масштабных и длительных изменений в Черном море. Однако экосистема оказалась гораздо более устойчивой, чем прогнозировалось: самые острые последствия длились всего несколько месяцев, а уже через год море почти вернулось к прежнему состоянию.

По его словам, самым сильным ударом для моря стала пресная вода, загрязненная различными органическими и промышленными веществами, вымытыми из затопленных предприятий Херсонской области и складов с химикатами.

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