Искажённая реальность Путина мешает мирным переговорам, - аналитик

Пока небо над Москвой затягивается дымом от горящих нефтебаз, а элита РФ открыто сетует на тупиковую ситуацию, Владимир Путин продолжает отвергать любые мирные компромиссы. Причина кроется не в безумии, а в глубокой изоляции: диктатор стал заложником созданного им же информационного пузыря.

Решение Владимира Путина продолжать войну и его отказ от компромиссных соглашений (в частности, предложений Дональда Трампа о сохранении за РФ оккупированных территорий) обусловлены пребыванием в закрытой дезинформационной среде, пишет Оуэн Мэтьюз для издания The Spectator.

Вся информация, поступающая к главе Кремля, тщательно фильтруется силовиками и военными генералами, которые лично заинтересованы в продолжении боевых действий. В результате объективные данные о потерях армии, ударах по НПЗ и изоляции Крыма до него не доходят. Диктатор является личным архитектором этой изоляции, которая усилилась после пандемии, когда доступ к нему получило крайне ограниченное круг старых друзей по КГБ и бизнес-партнеров.

По словам автора, управленческая модель Кремля основана на принципе лояльности, при котором отчеты подстраиваются под мировоззрение лидера, что повторяет ошибки советского руководства 1941 года. Полномасштабное вторжение 2022 года было начато на основе сфальсифицированных данных ФСБ (С. Беседа) и заверений коллаборационистов (В. Медведчук) о слабости Украины и успешном подкупе её генералитета.

Видео дня

На протяжении многих лет из окружения систематически устранялись чиновники, способные к критике (А. Кудрин, Д. Козак). Из-за отсутствия смартфонов, использования исключительно бумажных отчетов и просмотра специально смонтированных для него теленовостей Путин полностью оторван от реальности. Его публичные выступления и встречи с гражданами – это полностью срежиссированные съемки с участием переодетых сотрудников ФСО.

Настроения среди элиты и общества

За пределами информационного бункера российская политическая и правительственная элита констатирует отсутствие прогресса на фронте, усталость от войны и критический эффект от украинских дроновых атак. Экономические трудности, срыв переговоров с США и страх перед мобилизацией усиливают внутреннее напряжение, а удары по Москве разрушают пропагандистский миф о победе для населения. Свидетельством поиска выхода из тупика стала утечка внутреннего документа из офиса С. Кириенко с планом адаптации общества к послевоенному периоду, что указывает на попытки части номенклатуры продвинуть идею завершения конфликта.

Стратегический расчет

На основе искажённых данных Путин принимает решения, которые считает рациональными. Он действует как агрессор только против более слабых соперников и остаётся непоколебимо уверенным, что время работает на Россию, ресурсы Украины иссякнут, а Запад согласится с его условиями. Продолжение войны является результатом функционирования системы, в которой окружение подпитывает иллюзии лидера о неизбежной победе.

Ситуация в Москве

Напомним, в ночь на 30 июня по Москве и Московской области была совершена массированная атака дронов. Мэр столицы Сергей Собянин утверждает, что подразделения ПВО якобы перехватили около 50 беспилотников на подлете к городу.

По данным Собянина, налет начался около четырёх часов утра. В течение следующих двух часов чиновник опубликовал 11 сообщений о якобы ликвидации воздушных целей, каждый раз добавляя, что на местах падения обломков задействованы экстренные службы. При этом официальные источники РФ не предоставили информации о том, удалось ли нейтрализовать абсолютно все аппараты и зафиксировано ли разрушение объектов в Подмосковье.

Украинские дальнобойные силы вновь нанесли удар по центру космической связи "Дубна" в Московской области. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что этот объект спутниковой связи является специфической целью, поскольку российские захватчики используют его для ведения разведки и управления своими войсками на территории Украины. Зеленский также подчеркнул, что расстояние от украинской государственной границы до пораженного центра превышает 500 километров.

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