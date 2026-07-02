'Пусть выполняют то, что обещали': Зеленский упрекнул партнеров после удара по Киеву

Президент также ответил, последует ли ответ со стороны РФ на этот обстрел и будет ли нанесен удар по Москве.

Сегодняшний массированный обстрел Киева является частью усилий Путина по подготовке к сентябрьским выборам. Однако такого количества жертв не было бы, если бы западные партнеры Украины выполнили взятые на себя обязательства по укреплению украинской ПВО. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в комментарии "Новости.LIVE".

"Безусловно, у него выборы. У него выборы в сентябре. И нашим политикам нужно не забывать – не у нас. Нам нужно отстоять свое государство. У него выборы в сентябре, ему нужно сплоченное общество, которое будет поддерживать его "Единую Россию"… Поэтому ему нужно всё это. И он боится хаоса. Нужно показать ему мускулы. Мускулов на поле боя у него нет. И он демонстрирует их вот такими шагами (массированными атаками Украины). Вот что происходит", – сказал он.

По словам Зеленского, нужно понимать, что может произойти эскалация, поэтому необходимы четкие поставки оружия, нельзя расслабляться, и всем нужно четко выполнять возложенные на них задачи.

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Президент также ответил, получит ли РФ ответ за этот обстрел и будет ли нанесен удар по Москве: "Вы же знаете, мы за справедливый мир, справедливое окончание войны, а пока его нет, это справедливые ответы".

Кроме того, он подчеркнул, что Украине нужен соответствующий пакет защиты, ракеты для ПВО.

"Мы максимально давим, договариваемся. Есть страны, с которыми мы договорились, которым уже отдали деньги. Там, где работала PURL, отдельно без PURL. Например, с Норвегией, не буду говорить, куда, о готовности оплатить двести ракет. Все эти двести ракет, ни одной из них не пришло… Поэтому и такая реакция, знаете, никто не нервничает, просто это не очень справедливо. Мы должны сделать все, чтобы получить деньги на эти ракеты, а затем сделать все, чтобы эти ракеты нам еще и передали за эти же деньги. И я считаю, что здесь нужно быть сплочённой командой не только внутри Украины, но и украинцам – вместе с европейцами и американцами, которые обещали и обещают поддерживать нас", – рассказал глава государства.

Он отметил, что за то, что нам удаётся в Крыму, аплодисментов мало:

"Пусть оставят эти аплодисменты на тот день, когда война закончится, наступит мир. Будет победа над Путиным".

Также президент подчеркнул, что Украине нужны ракеты для ПВО, чтобы сбивать вражеские баллистические ракеты.

"А у нас такого количества просто нет. 74 ракеты за одну атаку. Крылатые ракеты антидроновыми средствами сбивать же не будете, их сбивает ПВО. Безусловно, у нас есть большое количество различных систем ПВО, но тем не менее баллистические ракеты сбивают только "Патриоты", – отметил Зеленский.

По его словам, если бы партнеры вовремя предоставляли то, что они обещали, мы сегодня могли бы сохранить дома и людей, это большая проблема:

"Мы не будем сейчас обсуждать и раскрывать детали поставок. Я считаю, что это большая проблема, связанная с нашими партнерами. С одной стороны, есть большая поддержка, мы им благодарны, но с другой стороны, мы сражаемся сегодня, мы сражаемся сами, жертвы – исключительно украинцы. Нам нужно от партнеров просто, чтобы они делали то, о чем договорились. Мы даже не просим большего. Просто пусть они выполняют то, о чём договорились, что подписали или пообещали", – резюмировал президент.

Очередной смертоносный удар россиян по Киеву

Как сообщал УНИАН, в результате массированной ночной атаки российских войск по Киеву пострадали различные районы столицы.

Всего по Киеву в результате российского обстрела пострадало более 20 жилых домов. Спасатели продолжают работать на 15 объектах.

Глава КМВА Тимур Ткаченко сообщил, что в результате атаки зафиксированы повреждения и разрушения более чем на 30 объектах во всех районах Киева.

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