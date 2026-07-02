Четверо детей получили ранения в результате атаки российских войск на Запорожье, – ОВА

В результате удара, в частности, был поврежден спортивный центр.

Семь человек, в том числе четверо детей, получили ранения в результате атаки российских оккупантов на Запорожье. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Иван Федоров, глава Запорожской областной военной администрации.

"Три российских беспилотника атаковали областной центр. В результате удара повреждены дом, склад с продуктами и спортцентр", – написал он.

В результате удара ранения получили семь человек, в том числе дети 6, 7, 12 и 16 лет.

Видео дня

"Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь", – заявил глава ОВА.

Федоров также опубликовал видео с моментом российского удара по фитнес-центру.

Последствия массированного удара по Киеву

Как сообщал УНИАН, удар российских оккупантов по Киеву в ночь на 2 июля нанес ущерб различным районам столицы. Под завалами домов все еще находятся люди.

Согласно свежим данным Тимура Ткаченко, начальника Киевской городской военной администрации, число погибших в результате российской атаки возросло до 23 человек.

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