Путин осознал, что проигрывает: The Telegraph назвал ключевой признак

Российскому диктатору нужна стратегия выхода из войны.

Президент России Владимир Путин впервые публично признал, что украинские удары с помощью дальнобойных беспилотников и ракет создают серьезные проблемы для России. Именно это является самым ярким признаком того, что Кремль все больше осознает сложность своего положения в войне против Украины. Такое мнение в авторской статье для The Telegraph высказал британский военный эксперт Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Автор обращает внимание на то, что Путин назвал боевые действия "войной", а не традиционной для Кремля "специальной военной операцией", что случается с диктатором крайне редко. По словам эксперта, это показательно, учитывая, что конфликт уже длится дольше, чем Первая мировая война.

Особое внимание эксперт уделяет ситуации в оккупированном Крыму. По его мнению, введение режима чрезвычайной ситуации из-за дефицита топлива и перебоев с электроснабжением в Севастополе стало беспрецедентным сигналом.

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"Это чрезвычайное развитие событий является публичным признанием того, что российские военные больше не могут гарантировать безопасность Крыма – территории, которую Путин давно изображал неприкосновенной", – пишет де Бреттон-Гордон.

Эксперт отмечает, что в последние недели украинские беспилотники практически беспрепятственно действуют над западными регионами России, в частности вблизи Москвы и Санкт-Петербурга. Несмотря на переброску современных систем противовоздушной обороны для защиты столицы, Кремль, по оценке автора, продолжает уступать украинской изобретательности и способности быстро адаптироваться.

Отдельно де Бреттон-Гордон обращает внимание на последствия украинских ударов по российской нефтяной инфраструктуре. Он утверждает, что именно нефтяные доходы годами финансировали российскую военную машину, однако теперь этот ресурс оказался под все более сильным давлением. И все это на фоне огромных потерь на фронте без видимого успеха.

Эксперт делает вывод, что перед Кремлем все острее встает выбор между дальнейшей эскалацией и переговорами.

"В конце концов, Путину нужна стратегия выхода. Если ему удастся представить российскому народу любое соглашение как нечто, не являющееся полным поражением, он еще может обеспечить себе контролируемый уход от власти и, таким образом, возможно, сможет уйти "по лестнице", а не "через окно"! – резюмирует аналитик.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, украинская кампания дроновых ударов по логистическим маршрутам в Крыму и на юге уже привела к дефициту топлива и боеприпасов, затруднив снабжение и ротацию российских войск. Аналитики считают, что эти действия формируют поле боя для будущего контрнаступления, делая российскую оборону все более уязвимой.

Также мы сообщали, что президент Владимир Зеленский назвал массированный обстрел Киева частью подготовки Путина к сентябрьским выборам в России. Он подчеркнул, что число жертв было бы меньше, если бы западные партнеры выполнили свои обещания по поставкам ракет для систем ПВО, в частности "Патриотов".

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