Молодой украинец получил миллионы евро за бизнес на сухих листьях в Париже: что он делает

Он построил завод, где из опавших листьев делают бумагу и картон.

Осенью для большинства городов опавшие листья – лишь головная боль. Их собирают, вывозят и чаще всего отправляют в компост или уничтожают. Однако для молодого предпринимателя из Украины они стали сырьём для бизнеса, который уже привлёк 2,3 миллиона евро (около 105 миллионов гривен) из европейских фондов.

Всего в 26 лет Валентин Фречка построил под Парижем пилотный завод, на котором опавшие в парках и на улицах листья превращаются в бумагу и картон, пишет Libertatea. Теперь его стартап готовится к новому этапу и ищет инвестиции в размере около 8 миллионов евро (около 366 миллионов гривен) для расширения производства.

История Releaf началась не в лаборатории и не в крупной компании. Всё началось, когда Валентин был старшеклассником в Киеве. Вместе со своей учительницей естественных наук он попытался найти альтернативу бумаге, получаемой из древесины. Так родилась идея использовать опавшие листья – отход, который города собирают каждую осень и, как правило, выбрасывают.

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Сегодня его компания сотрудничает с муниципалитетами, которые собирают листья и отправляют их в пункты Releaf, где они перерабатываются и превращаются в сырьё для производства бумаги.

Главный вызов - как производить круглый год

Идея казалась простой, но существовала очевидная проблема: листья опадают лишь несколько месяцев в году. Чтобы завод мог работать постоянно, команда Releaf разработала систему, при которой сырьё обрабатывается и хранится так, чтобы его можно было использовать и в остальное время года.

В настоящее время пилотный завод под Парижем производит бумагу и картон, которые затем используются для упаковки, конвертов или коробок для онлайн-торговли.

Получил 2,3 миллиона евро и хочет ещё 8 миллионов

На сегодняшний день стартап привлёк 2,3 миллиона евро (около 105 миллионов гривен) – главным образом через европейские гранты Европейского совета по инновациям и связанные с ним программы.

Деньги были вложены в строительство и развитие пилотной линии под Парижем, в исследования и разработку технологии. У Releaf есть и несколько пунктов сбора в разных городах, где листья подготавливаются перед отправкой на основное производство.

Доказав, что технология работает, Валентин Фречка хочет сделать следующий шаг. Компания готовит раунд финансирования от частных инвесторов и рассчитывает привлечь около 8 миллионов евро (около 366 миллионов гривен), которые предполагается направить на расширение производственных мощностей и превращение пилотного проекта в бизнес коммерческого масштаба.

Бумага, произведённая из опавших листьев, уже поставляется компаниям, изготавливающим упаковку, а Releaf сотрудничает и с Румынией. Одним из партнёров компании является Emblema – румынский производитель бумажных пакетов. И хотя Валентин Фречка живёт и работает во Франции, он говорит, что хотел бы однажды применить ту же модель и в Украине – в том числе в проектах послевоенного восстановления.

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