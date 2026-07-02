В ведущей академии Минобороны задержали российского 'крота': что он затеял

Чиновник безосновательно признавал неперспективными разработки украинских производителей вооружения, которые проходили экспертную оценку.

Правоохранители задержали российского "крота", который работал в Военной академии (Одесса), - предатель "сливал" врагу данные о новейших разработках дронов, но не знал, что сам уже "на крючке".

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, 45-летнему научному сотруднику Военной академии сообщено о подозрении в государственной измене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). По ходатайству прокуроров он взят под стражу без права на залог.

По данным пресс-службы, военный инженер участвовал в организации научного процесса в сфере военно-технической инженерии. Он работал с государственной тайной и информацией с грифами "секретно" и "совершенно секретно".

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По данным следствия, мужчина придерживался пророссийских убеждений и отрицал независимость Украины.

С начала 2023 года фигурант начал поддерживать контакты с родственниками и знакомыми в Орловской области РФ. Понимая перспективу доступа к военным данным и его пророссийскую направленность, ему предложили стабильную оплату и завербовали агенты РФ.

"Мужчина пошёл на сделку с врагом, мечтая после прихода оккупационных властей занять должность в органах военного управления новой "администрации". Используя служебное положение, научный сотрудник через мессенджер Telegram передавал агентам информацию о научно-технических разработках в сфере беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

Далее, выполняя очередное преступное задание, мужчина начал подбирать среди сотрудников академии лиц для привлечения к разведывательной деятельности.

"Когда он пытался открыто вести агитацию, сталкивался с сопротивлением со стороны сознательных коллег. Поэтому он предпринимал попытки завербовать еще одного сотрудника, чтобы расширить агентурную сеть в военном учебном заведении. Особый интерес для врага представляла информация о военных разработках, в частности в сфере БПЛА, ракетного вооружения, а также новейшие технологические проекты", - отмечают в прокуратуре.

В ходе обысков по месту работы правоохранители изъяли у него мобильный телефон, ноутбук и флешку с разведывательной информацией.

Как уточнили УНИАН в областной прокуратуре, фигурант работал в вузе с 2023 года.

Что говорят в СБУ

В СБУ заявили, что Военная контрразведка Службы безопасности при содействии министра обороны, Главнокомандующего ВСУ и руководства военной академии сорвала новую попытку противника завладеть новейшими разработками Украины в сфере беспилотных технологий. Там добавили:

"По результатам упреждающих действий задержан чрезвычайно важный для РФ агент российской военной разведки (более известной как ГРУ), который шпионил для врага в одной из ведущих академий Минобороны Украины... "Кротом" вражеской спецслужбы оказался доцент научного центра. По заказу российского ГРУ агент копировал и пересылал куратору из РФ проектную документацию о новейших ударных дронах Сил обороны".

Важно, что чиновник также безосновательно признавал неперспективными разработки украинских производителей вооружения, которые проходили экспертную оценку своих тактико-технических характеристик. Для этого он готовил "негативные" заключения по тестовым проектам беспилотных и роботизированных систем, которые якобы не пригодны для использования в боевых условиях, добавили в украинской спецслужбе.

"Но военная контрразведка СБУ документировала каждый шаг фигуранта", - отмечают в СБУ.

Там уверяют, что "крот" использовался для дезинформации врага, и удалось предотвратить передачу противнику секретных разработок украинской оборонной промышленности.

На заключительном этапе спецоперации сотрудники задержали агента "на горячем" в его рабочем кабинете, когда он пытался отправить куратору из РФ новые документы.

Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Российские агенты в Украине

Как писал УНИАН, ранее в Одессе задержали жителя одной из балканских стран, который по заказу РФ хотел убить высокопоставленного офицера Военно-морских сил ВСУ. В день покушения киллер с пистолетом и двумя заряженными магазинами занял позицию у выезда из жилого комплекса, где проживает офицер. Имитируя ремонт велосипеда, иностранец, надев балаклаву, ожидал появления автомобиля, за рулем которого находился военнослужащий. Когда машина приблизилась, агент бросил велосипед под колеса и попытался открыть огонь. В этот момент киллера задержали.

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