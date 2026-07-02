Ближайший сосед РФ хочет отменить запрет на размещение ядерного оружия, – CNBC News

Статья 137 Конституции Литвы прямо запрещала размещение оружия массового уничтожения и создание иностранных военных баз на территории Литвы.

Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг заявил, что ведущие политические лидеры этой балтийской страны пришли к согласию относительно необходимости отмены конституционного запрета на размещение ядерного оружия на территории страны, сообщает CNBC News.

Издание отмечает, что это решение было принято вскоре после того, как законодатели Финляндии – еще одной страны-члена НАТО, граничащей с Россией, – проголосовали за отмену давнего запрета на ядерное оружие.

Как сообщает государственная телерадиокомпания LRT, Науседа пояснил журналистам, что статья 137 Конституции Литвы стала "устаревшей" и "неактуальной".

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Он добавил, что лидеры парламента и правительства "практически единодушно" поддержали отмену этой политики – в отличие от внесения в нее изменений – и что было бы "действительно прискорбно", если бы Литва стала слабым звеном в НАТО.

Статья 137 Конституции Литвы прямо запрещала размещение оружия массового уничтожения и создание иностранных военных баз на территории Литвы.

"Геополитическая ситуация ухудшается. Наша конституция была написана в то время, когда геополитические обстоятельства были совсем другими", – заявил Науседа.

По словам президента Литвы, отмена этого положения означает, что Вильнюс сможет адаптироваться к изменениям в ситуации с безопасностью в будущем. В то же время он добавил, что на данный момент нет планов по размещению ядерного оружия на территории страны.

В статье отмечается, что Литва, граничащая с российским городом Калининградом, является одним из самых преданных союзников Украины на протяжении конфликта между российским президентом Владимиром Путиным и Киевом, который длится уже более четырёх лет, предоставляя значительную военную технику и финансовую поддержку.

Восточный фланг НАТО

В прошлом месяце Financial Times, ссылаясь на три анонимных источника, осведомленных о ходе обсуждений, сообщила, что США ведут переговоры о размещении в Европе новых военных объектов, способных нести ядерное оружие.

В частности, страны на восточном фланге НАТО, такие как Эстония, Латвия, Литва и Польша, заинтересованы в возможном размещении на своей территории баз для так называемых американских самолетов двойного назначения (DCA), способных наносить ядерные удары.

Издание отметило, что в четверг, 2 июля, Россия начала масштабный ракетный и беспилотный удар по Украине, нацеленный на военные объекты и топливно-энергетические комплексы в Киеве и других регионах страны.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате атак в столице Украины погибло не менее 13 человек, а 3 июля объявлен днем траура в городе.

В статье рассказывается, что некоторые соседи России приняли чрезвычайные меры в ответ на это нападение. Финляндия временно установила "зону ограничения авиационного движения" в восточной части своего залива, а Польша подняла истребители в воздух, назвав это превентивной мерой.

Издание напоминает, что 7–8 июля лидеры НАТО должны встретиться в Анкаре (Турция), чтобы обсудить вопросы региональной безопасности и определить план действий для достижения ключевых целей альянса.

Ядерное оружие: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в аналитическом отчете Международного института стратегических исследований (IISS) указывается, что РФ могла в течение 18 месяцев проводить скоординированную кампанию наблюдения за ядерными объектами в Великобритании, Франции, Бельгии и Нидерландах с помощью беспилотников, которые запускала с судов, входящих в так называемый "теневой флот". Примечательно, что в отчете IISS проанализированы 144 инцидента с дронами в более чем десяти европейских странах, начиная с конца 2024 года. Исследователи отметили, что российская разведка действовала со "значительной безнаказанностью", а европейские службы безопасности не смогли перехватить ни один из беспилотников.

Также мы писали, что глава Национального управления ядерной безопасности США Брендон Уильямс считает, что угрозы России применить ядерное оружие во время войны в Украине являются признаком "слабости". Уильямс добавил, что они не пугают НАТО и другие соседние страны. По его словам, российские военные угрозы свидетельствуют об "отсутствии убежденности и уверенности в своих обычных вооруженных силах против гораздо, гораздо, гораздо, гораздо, гораздо меньшей" Украины.

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