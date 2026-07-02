Ученые назвали главный 'козырь' телефонных мошенников: почему это всегда срабатывает

Мошеннические колл-центры чаще всего выманивают деньги не с помощью сложных технологий, а посредством психологического давления, заставляя жертв действовать из страха.

Мошеннические колл-центры все чаще используют психологические манипуляции вместо сложных кибератак, чтобы выманивать деньги у людей по всему миру. К таким выводам пришли исследователи Портсмутского университета, которые опубликовали работу в Journal of White Collar and Corporate Crime.

По данным исследования, только за первую половину 2025 года в мире было подтверждено более 2,09 миллиона случаев мошенничества. Исследователи установили, что многие мошеннические схемы организуются через колл-центры в Индии, а их основными целями становятся жители Северной Америки, Европы и Юго-Восточной Азии.

Для обмана используются хорошо известные приемы социальной инженерии. Злоумышленники представляются сотрудниками крупных компаний или служб технической поддержки, создают ощущение опасности и заставляют человека действовать в спешке.

Видео дня

Чаще всего они:

выдают себя за представителей Microsoft Windows или других известных компаний;

используют всплывающие предупреждения о якобы заражении компьютера;

звонят с сообщениями о "серьезной проблеме";

убеждают установить программы удаленного доступа к устройству;

заставляют жертву самостоятельно перевести деньги или сообщить конфиденциальные данные.

Ставка на страх

Ведущий автор исследования доктор Пол Гилмор отмечает, что мошенники практически не используют сложные технические средства.

"Удивительно, но большинство этих мошенничеств не является высокотехнологичным. Все сводится к простым инструментам, удаленному доступу и манипуляциям", – пояснил он.

По словам ученого, ключевым оружием преступников являются страх и доверие. Сначала они убеждают человека, что возникла критическая проблема, а затем заставляют действовать под психологическим давлением.

Исследование также показало, что к работе в таких колл-центрах нередко привлекают молодых людей через кадровые агентства. Часть из них искренне полагает, что устраивается в легальную компанию.

В то же время среди сотрудников существует негласное правило – не обманывать людей из своей страны или того же происхождения.

Как уберечься от мошенничества

Авторы исследования подчеркивают, что лучшей защитой остается осведомленность пользователей.

В частности, они напоминают, что Microsoft и другие компании национального или мирового уровня никогда не звонят пользователям без предварительного обращения и не просят предоставить удаленный доступ к компьютеру.

Вас также могут заинтересовать новости: