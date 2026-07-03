Что делать с рождественником в июле, чтобы зимой он поразил всех своим цветением

Именно правильный уход поможет растению активно расти и обильно цвести в холодное время года.

Рождественник может расти и радовать пышным цветением десятки лет, если правильно за ним ухаживать. Именно июль – один из периодов, когда стоит помочь растению окрепнуть, чтобы зимой оно покрылось яркими цветами, пишет Homes & Gardens.

Многие воспринимают рождественник лишь как сезонное растение, цветущее зимой. Однако при надлежащем уходе оно может расти в доме много лет и каждый год радовать обильным цветением.

Июль – один из самых важных месяцев в развитии рождественника. Хотя до появления цветов ещё далеко, именно сейчас растение активно наращивает новые сегменты стеблей, которые станут основой будущего цветения.

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Вот советы, которые помогут рождественнику правильно развиваться.

1. Регулярный полив

Рождественник нуждается в умеренной влажности, но не переносит застоя воды. В июле из-за жары полив обычно требуется чаще, особенно если растение стоит в светлом месте.

Перед поливом проверяйте, подсох ли верхний слой почвы (2–3 см). Поливайте обильно, но дайте лишней воде полностью стечь. Не оставляйте горшок в поддоне с водой, чтобы избежать загнивания корней. В жару ориентируйтесь на состояние почвы, а не на фиксированный график.

2. Подкармливайте во время активного роста

В июле рождественник активно растет, поэтому нуждается в подкормке. Используйте сбалансированное жидкое удобрение для комнатных растений раз в 2–4 недели, чтобы поддержать формирование крепких стеблей.

При этом не стоит превышать дозировку: избыток удобрений может привести к появлению слабых и вытянутых побегов. В конце лета подкормку прекращают, чтобы растение подготовилось к цветению.

3. Обеспечьте яркий, но рассеянный свет

В июле свет особенно интенсивен, поэтому важно обеспечить рождественнику достаточное, но не прямое освещение. Лучше всего подходит рассеянный свет в светлом помещении.

Недостаток света замедляет рост, а прямые лучи послеобеденного солнца могут повредить стебли и вызвать их обесцвечивание.

4. При благоприятных условиях вынесите растение на улицу

В тёплый период рождественник можно вынести на улицу. Это улучшает циркуляцию воздуха и может стимулировать рост.

Растение следует разместить в полутени, защищенной от ветра и прямых солнечных лучей. Выносить его можно только тогда, когда ночная температура стабильно держится выше +13 °C. При этом почва на открытом воздухе высыхает быстрее, поэтому полив нужно контролировать чаще.

5. Регулярно осматривайте растение на наличие вредителей

Летом растение могут поражать мучнистые червецы, щитовки и паутинные клещи, особенно если оно находится на улице. Поэтому его следует осматривать еженедельно, обращая внимание на места соединения сегментов.

6. Размножайте здоровые сегменты стеблей

Июль также подходит для размножения рождественника. Для этого отделяют сегмент из 2–3 частей, оставляют его на сутки для подсушивания среза, а затем высаживают в лёгкий дренированный субстрат для кактусов или суккулентов.

Во время укоренения почву поддерживают слегка влажной. Это позволяет получить новые растения и делает материнский куст более густым.

Подробнее об уходе за рождественским кактусом

Ранее садовод раскрыл профессиональный секрет, который поможет получить цветущий рождественнник к Новому году. Отмечалось, что рождественники лучше всего растут при ярком, рассеянном свете. Также они любят влажность, поэтому их лучше держать подальше от вентиляционных отверстий систем отопления и охлаждения.

Кроме того, сообщалось, как избежать ошибок в уходе за рождественником. В частности, акцент делался на правильной частоте полива, что критически важно для здоровья растения.

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