Под Мариуполем украинские военные подорвались на мине, есть жертва - волонтеры
21:38, 01 июля 2016Война
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Среди украинских военных есть один погибший и один раненый в районе Мариуполя.
Один военный погиб под Мариуполем / Фото УНИАН
Об этом волонтеры проекта "Повернись живим" сообщили на своей странице в Facebook.
"Один погибший и один раненый в районе Мариуполя. Ребята подорвались на самодельной противопехотной мине", - говорится в сообщение.
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Также отмечается, что в течение суток по позициям украинских военных в этом районе работали из 82 мм и 120 мм.
Напомним, 28 мая вблизи населенного пункта Старогнатовка в секторе "Мариуполь" БТР с украинскими бойцами подорвался на мине.
В результате подрыва пострадали восемь бойцов.
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