Под Мариуполем украинские военные подорвались на мине, есть жертва - волонтеры

Об этом волонтеры проекта "Повернись живим" сообщили на своей странице в Facebook.

"Один погибший и один раненый в районе Мариуполя. Ребята подорвались на самодельной противопехотной мине", - говорится в сообщение.

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Также отмечается, что в течение суток по позициям украинских военных в этом районе работали из 82 мм и 120 мм.

Напомним, 28 мая вблизи населенного пункта Старогнатовка в секторе "Мариуполь" БТР с украинскими бойцами подорвался на мине.

В результате подрыва пострадали восемь бойцов.