Возле Старогнатовки подорвался БТР с украинскими военными (видео)
21:39, 26 мая 2016Война
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БТР с украинскими бойцами подорвался на мине.
БТР военных подорвался на мине / Фото mil.gov.ua
Это произошло вблизи населенного пункта Старогнатовка в секторе "Мариуполь", передает ТСН.
В результате подрыва пострадали восемь бойцов.
Все они получили травмы тяжелой и средней степени. Сейчас солдаты находятся в госпитале.
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Напомним, ранее при поддержке боевых машин пехоты, снайперов, огня из гранатометов противник перешел к штурмовым действиям возле Новотроицкого. Украинские военные открыли огонь на поражение и уничтожили вражескую БМП, после чего нападавшие отступили.
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