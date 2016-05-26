Возле Старогнатовки подорвался БТР с украинскими военными (видео)

Это произошло вблизи населенного пункта Старогнатовка в секторе "Мариуполь", передает ТСН.

В результате подрыва пострадали восемь бойцов.

Все они получили травмы тяжелой и средней степени. Сейчас солдаты находятся в госпитале.

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Напомним, ранее при поддержке боевых машин пехоты, снайперов, огня из гранатометов противник перешел к штурмовым действиям возле Новотроицкого. Украинские военные открыли огонь на поражение и уничтожили вражескую БМП, после чего нападавшие отступили.