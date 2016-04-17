Разведка зафиксировала очередные поставки боевикам российского вооружения и военной техники

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны.

По данным разведчиков, на железнодорожную станцию Дебальцево прибыл эшелон с военной техникой, включая три танка, две 122-мм ракетные системы залпового огня “Град” и два автомобиля “Урал”, 160 тонн дизельного топлива.

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Кроме того, 16 апреля разведчики зафиксировали ранения 13 военнослужащих из состава частей и соединений 1 армейского корпуса (Донецк) вооруженных сил Российской Федерации.

Также в ГУР констатировали, что, несмотря на многочисленные проверки, остается на низком уровне морально-психологическое состояние военнослужащих 1 АК ВС РФ. 14-15 апреля с.г. в частях и соединениях корпуса была выдана часть месячного денежного довольствия, вследствие чего резко возросли небоевые потери противника.

Так, в ночь с 15 на 16 апреля при возвращении из боевых стрельб в районе н.п.Моспино в колонне боевой техники 5-й отдельной мотострелковой бригады (Макеевка) произошло дорожно-транспортное происшествие, которое привело к повреждению боевой техники. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, механик-водитель боевой машины не справился с управлением и совершил столкновение с другой БМП, в результате чего один военнослужащий погиб, двое получили тяжелые травмы, а две боевые машины требуют сложного восстановительного ремонта.

15 апреля в результате неосторожного обращения с оружием, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, совершил “самострел” в ногу командир отделения разведывательного взвода 11-го отдельного мотострелкового полка (Макеевка). Чтобы скрыть ЧП, командир подразделения пытался подать ложное сообщение об обстрелах со стороны сил АТО.

14 апреля скончались 2 военнослужащих 9-го отдельного штурмового мотострелковом полку морской пехоты (Новоазовск): из-за алкогольного отравления – командир взвода гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона, а из-за передозировки наркотиками – офицер отдела боевой подготовки штаба полка.

Кроме того, в преддверии начала нового курортного сезона усилилась борьба командиров отдельных подразделений российских оккупационных войск за контроль над базами отдыха, расположенными на побережье Азовского моря. 15 апреля произошло боевое столкновение между двумя подразделениями ВС РФ за контроль над базой отдыха “Александрия” в населенном пункте Безымянное. Избежать потерь во время беспорядочной стрельбы удалось благодаря личному вмешательству командующего 1 АК генерал-майора ВС РФ Асапова.