РФ перебросила в оккупированный Иловайск 12 танков и 18 бронемашин - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«Российский военторг не прекращает поставок вооружения и военной техники, боеприпасов и горюче-смазочных материалов для нужд НВФ так называемых «ЛНР» и «ДНР».

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Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, вчера было зафиксировано прибытие эшелона с горюче-смазочными материалами в Краснодон. В Дебальцево зашел эшелон с около 200 тоннами боеприпасов, а в Иловайск заехало 12 танков и 18 боевых бронированных автомобилей», - сказал Лысенко.