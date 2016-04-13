РФ перебросила в оккупированный Иловайск 12 танков и 18 бронемашин - Лысенко

13:42, 13 апреля 2016
Война
2260 1

Для боевиков на временно оккупированные территории Донбасса из России вчера доставили около 200 тонн боеприпасов, 12 танков и 18 бронемашин.

фото из соцсетей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«Российский военторг не прекращает поставок вооружения и военной техники, боеприпасов и горюче-смазочных материалов для нужд НВФ так называемых «ЛНР» и «ДНР».

Читайте такжеРазведка установила личность подполковника РФ - руководителя боевиков на Донбассе

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, вчера было зафиксировано прибытие эшелона с горюче-смазочными материалами в Краснодон. В Дебальцево зашел эшелон с около 200 тоннами боеприпасов, а в Иловайск заехало 12 танков и 18 боевых бронированных автомобилей», - сказал Лысенко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter