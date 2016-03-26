Матиос: суды уже вынесли 7 приговоров в отношении задержанных в Украине российских военных

Как сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, об этом Матиос проинформировал комиссара Совета Европы по правам человека Нильса Муйжниекса.

Матиос сообщил, что следователями расследуется одно уголовное производство с сотнями эпизодов по фактам совершения на территории Донецкой и Луганской областей членами террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» убийств, жестокого обращения с пленными и гражданским населением, применения к ним пыток.

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Как отметил главный военный прокурор, в рамках расследования получены доказательства создания и функционирования на территории Донецкой и Луганской областей 62 мест незаконного содержания, пыток и истязаний над захваченными украинскими военнослужащими и гражданскими лицами, в том числе журналистами, волонтерами, местным населением.

По его словам, в рамках этого производства объявлены подозрения и украинскими судами избраны меры пресечения в виде ареста в отношении начальника Генерального штаба Российской Федерации Валерия Герасимова как идейного инициатора и организатора ведения агрессивной гибридной войны против Украины, что, согласно украинскому законодательству, квалифицируется по ст. 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), а также 34-м военнослужащим спецслужб РФ, среди которых более 15 военнослужащих РФ, которые были захвачены на территории Украины. Украинские суды вынесли уже более 7 приговоров в отношении таких лиц, им назначено наказание от 11 до 15 лет лишения свободы.

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Также, по словам Матиоса, материалы уголовных производств будут обязательно переданы международным институтам.