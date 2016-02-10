В МИД РФ назвали "общением" поддержку российскими офицерами из СЦКК боевиков на Донбассе

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Не стоит придумывать, что общение с ними (пророссийскими боевиками на Донбассе - УНИАН) есть поддержка боевиков. Именно эта логика является тупиковой в реализации имплементации Минских договорённостей, поскольку нельзя, со слов Киева, договариваться с террористами, нельзя с ними садиться за один стол", - сказала Захарова.

Она считает, что боевиков на Донбассе никто в мире не называет террористами.

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Отвечая на вопрос, считает ли российская сторона нормальным, что российские офицеры из состава СЦКК получают награды от боевиков так называемых «ДНР» и «ЛНР» за участие в боевых действиях против украинской армии, Захарова сказала: "Ненормально то, что против собственного народа развёрнута контртеррористическая операция, при том что никаких террористов там нет".

Как сообщал УНИАН, 9 февраля глава СБУ Василий Грицак заявил о задержании двух российских офицеров из СЦКК по подозрению в сотрудничестве с террористами Луганской и Донецкой «народных республик».