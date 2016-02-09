В Раде призывают международное сообщество отреагировать на ситуацию вокруг двоих россиян с СЦКК и ужесточить санкции против РФ

Об этом народный депутат Украины из фракции "Блок Петра Порошенко", глава подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз написала на странице в Facebook.

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Комментируя сегодняшнее сообщение о двоих российских офицерах-членах Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК), задержанных по подозрению в сотрудничестве с террористами, нардеп подчеркнула, что это еще раз подтверждает "грубое нарушение Минских договоренностей, очевидные очередные факты поддержки Россией бандформирований "ДНР"/"ЛНр", ее активное участие в боевых действиях против украинских Вооруженных сил, использование инструментов мирного урегулирования с целью ведения разведки, оказания военно-технической помощи".

Фриз убеждена, что эти факты должны найти ответ со стороны международного сообщества в виде ужесточения санкций против Российской Федерации".

"Украиной получены дополнительные доказательства о продолжении поддержки Российской Федерацией вооруженных бандформирований "ЛНР"/"ДНР", их подготовки, тренировок и вооружения. Наличие документов о награждении военнослужащих РФ, которые входят в СЦКК "за помощь, что оказана "ДНР" в борьбе с отпора агрессии государству Украина" прямо указывают не только на продолжение участия РФ на стороне бандформирований, но и на использование инструментов урегулирования конфликта с целью ведения разведывательной деятельности и оказания военной помощи бандформированиям", - добавила нардеп.

Как сообщалось, сегодня сотрудники Службы безопасности Украины задержали двоих российских офицеров, которые входят в состав Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), по подозрению в сотрудничестве с террористами Луганской и Донецкой "народных республик".